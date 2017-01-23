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Топливно-энергетический комплекс
Сенат США утвердил Келли на должность министра внутренней безопасности
08:56 23.01.2017 |
Сенат США подавляющим большинством голосов утвердил на пост министра внутренней безопасности Штатов отставного генерала морской пехоты Джона Келли, сообщает Reuters.
Он, как отмечает агентство, стал вторым утвержденным в администрации Трампа главой ведомства.
За утверждение Келли на должность министра внутренней безопасности США, по информации издания, проголосовали 88 сенаторов, против высказались 11 законодателей. Это ведомство, как отмечает Reuters, отвечает «за все», начиная от внутренней борьбы с терроризмом и безопасности границ до предотвращения стихийных бедствий.
Ранее 21 января американский сенат утвердил на пост главы Пентагона отставного генерала морской пехоты Джеймса Мэттиса. Это назначение стало первым после вступления президента США Дональда Трампа в должность.
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