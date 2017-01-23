Сенат США утвердил ​генерала Корпуса морской пехоты в отставке Джеймса Мэттиса в качестве главы Пентагона в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

Это назначение стало первым после вступления Трампа в должность.

По американскому законодательству возглавлять Пентагон может только тот человек, который не состоял на службе в течение семи лет до назначения. Однако Мэттис покинул службу в 2013 году. Для того чтобы он стал министром обороны, требовалось одобрение конгресса. И хотя голосование еще продолжается, назначение Мэттиса уже одобрило 70 сенаторов, что достаточно для назначения на должность. Конгресс делал подобное исключение только один раз - в 1950 году, когда министром обороны США стал генерал Джордж Маршалл.

«Я не был вовлечен в президентскую кампанию и я с уверенностью могу сказать, что не стремился и не предполагал, что смогу занять пост в новой администрации. Это будет великой честью для меня, если я смогу оправдать [надежды] всех, кто добровольно поддерживает и защищает Конституцию и защищает наших людей», - говорил Мэттис, после того​ как Трамп предлагал ему занять должность в своей команде.

45-президент США называл Мэттиса «одним из наших великих генералов». После отставки он работал в Гуверовском институте как приглашенный сотрудник. Мэттис служил в пехоте 41 год. При бывшем президенте США Бараке Обаме он некоторое время был главой Центрального командования вооруженных сил, которое отвечало за операции в Ираке и Афганистане. ​

Бывший министр обороны США Эштон Картер положительно оценил Мэттиса как кандидата на его пост.

«Я знаю генерала Джеймса Мэттиса уже много лет и я очень высокого мнения о нем. Я буду продолжать делать все, что в моих силах, чтобы обеспечить плавный переход в Министерстве обороны», - говорилось в сообщении, опубликованном от имени Картера на сайте Пентагона. ​​

В середине января Мэттис на слушаниях в конгрессе заявил, что считает Россию «главной угрозой» интересам США. При этом он заверил, что поддерживает сотрудничество с Москвой.