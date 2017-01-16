"В то время как лидеры Кипра препираются с Грецией, Турцией и Великобританией по наиболее щекотливым параграфам соглашения по объединению острова, растут опасения по поводу того, что Россия может сорвать эту сделку", - пишет Politico.

"Это связано с тем, что Кремль мало что выиграет от окончания продолжающегося четыре десятилетия раскола между кипрскими греками и турками", - отмечает издание.

С греческой стороны существуют опасения, что Москва использует соцсети и СМИ, как и связи с маргинальными националистическими политическими партиями и Греческой Православной Церковью, чтобы сорвать переговоры об урегулировании, пишет автор статьи Сара Стефанини.

"Правительство знает о российских действиях и следит за ситуацией", - заявил источник, близкий к правительству Никоса Анастасиадиса, международно признанного президента Кипра и главы греков-киприотов.

Обеспокоенность вызвана тем, что Россия может использовать свою "мягкую силу", чтобы повлиять на общественное мнение, особенно если две стороны достигнут мирного соглашения и начнут вести кампанию за референдум в ближайшие месяцы, говорится в статье.

"Имеются некоторые признаки того, что Москва уже начала это делать. Посол России на Кипре Станислав Осадчий навлек на себя критику в прошлом месяце, послав противоречивые сигналы о позиции своего правительства по объединению", - отмечает автор.

Греческая кипрская газета Politis назвала "грубым политическим промахом" то, что Осадчий оказался единственным иностранным представителем, посетившим в конце декабря семинар пяти небольших политических партий, центральной темой которого было противостояние объединению и критика роли Анастасиадиса на переговорах.

"Его быстро вызвали в МИД Кипра для разъяснений, сообщает Politis. Несколько дней спустя Осадчий подчеркнул поддержку своим правительством соглашения об урегулировании отношений, как и его готовность посетить встречу в Женеве, если пять постоянных членов Совбеза ООН будут туда приглашены", - пишет издание.

"Наряду с участием Осадчего в политическом семинаре Никосию беспокоит негативное освещение новостей о Анастасиадисе и очевидные усилия по дискредитации его и дела, о котором он ведет переговоры", - говорится в статье.

"Между Москвой и греками-киприотами существуют давние и тесные связи - в финансовом, культурном и политическом плане", - отмечает Стефанини.

Но, если Россия заинтересована в сохранении раскола на Кипре, это связано с более масштабными геополитическими причинами, по словам аналитиков и дипломатических источников.

"К их числу относятся вероятность того, что объединенный Кипр может быть вынужден вступить в НАТО, возможность для Турции и, возможно, для ЕС импортировать газ по трубопроводу из Кипра и Израиля и дипломатический успех, который воссоединение может принести ЕС и США", - пишет издание.

До тех пор пока Кипр остается разделенным буферной зоной ООН, Турция и правительство Анастасиадиса не признают друг друга. В результате Турция препятствует усилиям НАТО по сотрудничеству с ЕС, греко-турецкие отношения в НАТО остаются напряженными, и Турция по-прежнему зависит от поставок газа из России, говорится в статье.