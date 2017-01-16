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Топ-менеджеру Volkswagen в США грозит 169 лет тюрьмы
Окружной суд Детройта в четверг, 12 января, оставил под арестом топ-менеджера Volkswagen Оливера Шмидта (Oliver Schmidt), обвиняемого в причастности к манипуляциям с экологическими стандартами в США. Если его вина будет доказана, ему грозит до 169 лет лишения свободы.
Помимо Шмидта, власти США обвиняют в причастности к "дизельгейту" еще пятерых топ-менеджеров VW: Хайнца-Якоба Нойссера (Heinz-Jakob Neusser), Йенса Хадлера (Jens Hadler), Ричахарда Доренкампа (Richard Dorenkamp), Бернда Готтвайса (Bernd Gottweis), Юргена Петера (Jürgen Peter). Однако все они находятся в Германии, и американские власти сомневаются, что им удастся добиться их экстрадиции.
Оливер Шмидт с 2012 по февраль 2015 года возглавлял подразделение, отвечающее за экологические стандарты и технические разработки в штате Мичиган, а затем до сентября 2015 года работал под руководством Нойссера, в частности над технологическими решениями по уменьшению вредных выбросов в атмосферу.
"Дизельгейт"
По версии американских властей, компания Volkswagen в 2006 году начала разработку нового дизельного двигателя, который отвечал бы строгим экологическим требованиям в США, вступившим в силу в 2007 году. Топ-менеджмент автоконцерна анонсировал производство "чистого дизеля", однако в процессе разработки стало понятно, что это невозможно. В итоге инженеры VW под руководством Доренкампа и Хадлера создали программное обеспечение, которое распознавало режим работы автомобиля: тестовый во время проверки на соответствие экологическим стандартам или реальный во время использования на дороге. В зависимости от этого регулировалась работа системы управления выхлопами. Во время аттестации автомобили соответствовали американским стандартам, а в реальных условиях уровень выхлопов мог превышать допустимый в 40 раз.
В январе Volkswagen достиг принципиальной договоренности с министерством юстиции и таможенной службой США о штрафных выплатах в размере порядка 4,3 миллиарда долларов в рамках урегулирования скандала.
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