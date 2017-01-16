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Топливно-энергетический комплекс
Сирия обвинила Израиль в обстреле военного аэродрома
08:32 13.01.2017 |
Израильский танк на Голанских высотах на границе с Сирией
Военный аэродром Мезе сирийских ВВС близ Дамаска подвергся ракетному удару. В результате не менее восьми взрывов в здании аэропорта начался пожар, погибли как минимум четыре человека, сообщило в ночь на пятницу, 13 января, агентство dpa со ссылкой на источник в органах безопасности Сирии.
Дым от пожара в Мезе был виден над Дамаском. В сторону аэродрома направились машины скорой помощи. Сирийские проправительственные СМИ обвинили в этой ракетной атаке израильскую авиацию. Военный аэродром Мезе находится примерно в восьми километрах к юго-западу от столицы Сирии. Здесь располагается ставка воздушных разведывательных сил (ВРС) Сирии и принадлежащая этой спецслужбе большая тюрьма, напоминает агентство AFP.
Атаки ВВС Израиля на территорию Сирии
Ранее неоднократно сообщалось об атаках ВВС Израиля на территорию Сирии. 13 сентября 2016 года израильская авиация нанесла удары по позициям сирийской армии спустя несколько часов после того, как на контролируемых Израилем Голанских высотах взорвался снаряд, выпущенный с территории Сирии.
В июне 2014 года Израиль нанес авиаудары по девяти военным объектам на территории Сирии. В декабре того же года сообщалось об атаке израильских самолетов на сирийские объекты на территории, контролируемой правительственными войсками Сирии.
В январе 2013 года Израиль атаковал колонну военных грузовиков на границе Сирии с Ливаном, предположительно перевозивших сирийское оружие для радикальной исламистской группировки "Хесболлах". В мае того же года сирийские СМИ, а также телеканал "Аль-Джазира" сообщали, что Израиль подверг ракетному удару исследовательский объект, а также казармы республиканской гвардии близ Дамаска.
Израильское военное руководство, как правило, воздерживается от комментариев на данную тему.
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