Финансовые новости
- |
- 16.01.17
- |
- 01:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Volkswagen выплатит США еще 4,3 млрд долларов
Немецкий автоконцерн Volkswagen выплатит правительству США еще 4,3 миллиарда долларов. Об этом в среду, 11 января, сообщила на пресс-конференции в Вашингтоне генеральный прокурор США Лоретта Линч. По ее словам, концерн признает свою вину и берет на себя ответственность за занижение показателей датчиков о выхлопах дизельных двигателей. С достижением этой договоренности будут прекращены все уголовно-правовые расследования, а также гражданские процессы о возмещении денежного ущерба.
Компания Volkswagen признает себя виновной в участии в заговоре по обману Соединенных Штатов и клиентов VW в США, а также в нарушении американского закона о чистоте воздуха, в импорте автомобилей с использованием фальшивых заявлений и препятствовании совершению правосудия. За это автопроизводитель выплатит 2,8 млрд долларов штрафа. Еще 1,5 млрд долларов Volkswagen выделит на компенсации по гражданским искам о нарушении законов об окружающей среде, финансах и таможне.
Помимо этого Volkswagen согласился назначить независимого обозревателя для мониторинга соблюдения компанией законов и мер контроля в течение трех лет.
Договоренность автоконцерна с властями США также предполагает сотрудничество Volkswagen со следствием, в результате чего могут пройти новые аресты среди сотрудников компании. На пресс-конференции 11 января стало известно, что США обвиняют еще шесть менеджеров и сотрудников компании во лжи организациям-регуляторам в сфере экологии, в мошенничестве с использованием телекоммуникационных средств и уничтожении компьютерных файлов, содержавших улики.
О выплате 15,3 миллиарда договорились еще в июне
В июне 2016 года немецкий концерн согласился выплатить 15,3 миллиарда долларов в рамках судебного соглашения с властями США и владельцами автомобилей марки VW об урегулировании конфликта. В связи с этим автогигант заявил о намерении создать фонд в 10 миллиардов долларов для выплаты компенсаций покупателям и возместить 2,7 миллиарда долларов за ущерб окружающей среде. Еще 2 миллиарда долларов компания вложит в "создание инфраструктуры и повышение уровня общественной сознательности" в отношении экологически чистых автомобилей. Volkswagen также готов скупить все дефектные автомобили по доскандальным рыночным ценам, от 12 475 долларов за машины марки Jetta Sedan до 44 000 за ряд моделей Audi.
На настоящий момент известно, что VW отложил 18,2 миллиарда евро на последствия "дизельного скандала". Как сообщила пресс-служба концерна 10 января, большая часть этой суммы зарезервирована для компенсационных выплат американским клиентам и штрафов по гражданским искам. Так что, согласно сообщению Volkswagen, отложенных денег не хватит.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации ОВГЗ в собственности центробанка на 383 млрд грн
|Эксперты объясняют снижение курса гривны спадом активности экспортеров и большими бюджетными расходами в конце 2016
|ГФС заявляет о продолжении исполнения обязанностей налоговой милиции
|Аваков против создания Финполиции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кипр опасается, что Россия может сорвать объединение острова
|Китай придумал новый инструмент для борьбы с оттоком капитала
Китай попросил некоторые банки прекратить обработку трансграничных платежей в юанях, до тех пор пока приток и отток юаней не будут сбалансированы. Goldman Sachs Group Inc. предупреждает, что рост объемов вывоза капитала будет именно в китайской валюте, а не в долларах.
|"Газпром" будет судиться с турецкими импортерами
|Топ-менеджеру Volkswagen в США грозит 169 лет тюрьмы
|Внешнеторговый оборот Китая сократился на 0,9% в 2016 году
|Китайский банк ICBC откроет филиал в Швейцарии
|Сенатский комитет по военным делам проголосовал за то, чтобы Мэттис, в виде исключения, смог возглавить Пентагон
Это интересно
|Евродепутаты решат, предоставлять ли роботам правовой статус как "электронному человеку"
|Флагманский фаблет HTC U Ultra оснащён вспомогательным дисплеем
|Panasonic представила робота-компаньона в виде огромного яйца
Имея доступ к Сети, робот может по запросу пользователя находить интересующего его информацию и выступить в роли смарт-колонки. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 6600 мА·ч, которой хватит на шесть часов непрерывной работы от одного заряда.
|В Panasonic создан VR-шлем со сверхшироким углом обзора
|Дорожному Mercedes-AMG GT добавили полноуправляемое шасси
|Неанонсированный QWERTY-смартфон BlackBerry Mercury попал в руки журналистов
|Volkswagen выплатит США еще 4,3 млрд долларов