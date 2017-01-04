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Топливно-энергетический комплекс
Ford передумал строить завод в Мексике после критики Трампа
Американская автомобильная компания Ford решила не строить новое сборочное предприятие в Мексике стоимостью $1,6 млрд. Как отмечает Би-Би-си, ранее избранный президент США раскритиковал американских автопроизводителей, которые делают машины в Мексике.
"Ford аннулирует план строительства за 1,6 млрд долларов нового завода в Сан-Луисе-Потоси (Мексика) и вкладывает 700 млн долларов в расширение производства на предприятии во Флэт-Роке (штат Мичиган), - уточнил автопроизводитель. - Новое поколение моделей Focus будет выпускаться на уже действующем заводе в Эрмосильо, в Мексике".
Руководство Ford считает, что нужно реорганизовать производство для более эффективного использования существующих мощностей на фоне падения продаж небольших автомобилей.
В декабре глава компании Ford Марк Филдс заявил о готовности взаимодействовать с будущей администрацией Трампа, чтобы обеспечить реализацию ее программы возрождения реального сектора экономики США, в том числе за счет создания дополнительных рабочих мест и возвращения производственных мощностей из других государств.
Однако Филдс дал при этом понять, что слишком поздно отменять планы строительства нового завода в Мексике. Теперь же руководство Ford передумало.
Ford объявила о своем решении через считанные часы после того, как избранный президент США Дональд Трамп предложил ввести тарифы на модели автомобилей компании другого автогиганта General Motors, которые изготавливаются в Мексике для ввоза в Соединенные Штаты.
"General Motors бесплатно доставляет через границу произведенную в Мексике модель автомобиля Chevy Cruze американским автодилерам, - написал Трамп в Твиттере. - Делайте в США или платите высокие таможенные пошлины!"
Компания GM заявила, что большинство машин Chevy Cruze сделаны в США. Представитель компании утверждает, что в Мексике делается только модель хэтчбек, и что она составляет лишь небольшой процент от продаж.
Он добавил, что модель Chevy Cruze создана для мирового производства, и отметил, что, хотя некоторые седаны Cruze и делались в Мексике в течение некоторого времени в прошлом году, все их машины, которые продаются в США сейчас, произведены в Огайо.
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