Задержание в Беларуси 33 «вагнеровцев» – это совместная операция украинских и американских спецслужб, заявил Путин

Ситуация с задержанными в Беларуси 33 членов частной российской военной компании "Вагнера" - это совместная операция украинских и американских спецслужб, утверждает президент России Путин.

"Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, они даже не скрывают теперь это", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в четверг.

Путин сказал, что задержанных "вагнеровцев" якобы "втемную" использовали для того, чтобы переместить на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании в Беларуси, что, по его словам, абсолютно не соответствовало действительности.

"Сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Беларуси, поставить перед ними совершенно легальные цели: они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток просто для абсолютно легальной работы. На самом деле, их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности", - рассказал он.

По словам президента РФ, "люди ехали на работу в третью страну, их просто заманили туда, перетащили через границу".

"Наши пограничники то их не выпускали, кстати говоря, они же не могли въехать. Но по поддельным документам их, фактически, ввезли", - пояснил Путин.

Статьи по теме:

20.08.20

Если бы это был российский фейк и никакого заседания у Зеленского 24 июля не было - наверное, Банковая первая бы захотела побыстрее это доказать, чтобы успокоить общественное мнение.

18.08.20

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника ГУР МО Василия Бурбо за требование расследовать провал операции по захвату «вагнеровцев», отложенной главой ОП Андреем Ермаком.