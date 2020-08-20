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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Скандал вокруг Ермака и «вагнеровцев». Топ-5 нестыковок в оправданиях власти

08:51 20.08.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Если бы это был российский фейк и никакого заседания у Зеленского 24 июля не было - наверное, Банковая первая бы захотела побыстрее это доказать, чтобы успокоить общественное мнение.

Скандал вокруг Андрея Ермака и «вагнеровцев» продолжает набирать обороты. При этом внимание уже не сфокусировано на Ермаке - ведь его слово не могло быть решающим. Как руководитель президентского офиса он мог лишь советовать Владимиру Зеленскому. И внимание теперь сфокусировано именно на президенте.

Это обстоятельство объясняет, почему представители власти перестали замалчивать этот скандал и принялись его опровергать. Вечером 18 августа с заявлением на эту тему выступил советник Ермака Михаил Подоляк и дал интервью начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, на следующее утро высказался сам Ермак, а затем официальный пресс-релиз выпустила СБУ.

Мы не будем излагать всю аргументацию всех сторон этого скандала, но отметим пять главных нестыковок в оправданиях власти. Эти нестыковки свидетельствуют, как минимум, о том, что власть оказалась неспособной придумать правдоподобную версию.

1. При чем тут перемирие?

Напомним, что суть скандала заключается в той роли, которую могли сыграть Зеленский и Ермак в том, что «вагнеровцы» попали из Беларуси не в Украину, а в Россию. Любой скандал, наверное, преследует какую-то цель. Объясняя нынешний скандал, представители власти выдвинули фантастическую гипотезу: его цель - сорвать перемирие.

Так, Буданов, отвечая на вопрос «Почему сегодня эту тему начали обсуждать в украинских СМИ и социальных сетях?», заявил: «Режим тишины на Донбассе, о котором договорились в рамках Минской переговорной группы, явно не нравится определенным силам и в Украине, и в России. Поэтому - это еще один повод сорвать перемирие и возложить ответственность на украинскую власть».

О том же заявил Ермак: «Возможно, кому-то очень хочется сорвать прекращения огня на Донбассе, которое продолжается с 27 июля, и за это время мы не потеряли в боевых действиях ни одного украинского воина».

На множество недоуменных вопросов в соцсетях, каким образом этот скандал дает повод обвинить Украину в срыве перемирия на Донбассе, ни Буданов, ни Ермак так и не дали никакого ответа.

2. Зачем Подоляк оправдывает Ермака?

Понятно, что представители власти в своих официальных заявлениях не могут, без крайней на то нужды, признавать проведение украинскими спецслужбами секретных спецопераций. Проводилась спецоперация или нет, представители власти обязаны утверждать, что не проводилась. Тем удивительнее признание Подоляка, который вдруг стал (по крайней нужде?) оправдывать своего шефа Ермака, которого, напомним, обвиняют в том, что именно по его настоянию Зеленский сорвал эту спецоперацию.

«А какая все-таки цель должна была быть у этой операции, будь она реальной? Захват вагнеровцев - это однозначно прямой конфликт с белорусами, европейцами, турками (которых бы тоже заподозрили в соучастии). И повод для РФ отказаться от перемирия. С РБ же (на тот момент еще не бушующей) это почти как акт войны. Очевидно, что все это медийное "зло" придумано русскими и цель была поссорить нас со всеми. Упор сделан исключительно на медийную компоненту и на лошковое самосознание части нашего общества). Нам иногда так хочется оскорбить кого-то из нынешних топов, что плевать на логику. Несомненно также, что по итогу всего этого блестящего, но чужого специального "действа" мы получили бы параллельную (Беларуси) горящую уличную ситуацию у нас», - эти слова Подоляка представляют собой не что иное как развернутую аргументацию, по каким причинам Ермак настоял на срыве спецоперации по поимке «вагнеровцев» и от каких ужасов он нас всех спасал.

Но ведь по официальной версии ничего этого не было - ни самой спецоперации, ни ее срыва Зеленским и Ермаком. Зачем же Подоляк принялся отбеливать Ермака от того, чего Ермак якобы не совершал? Подоляк на этот вопрос отвечает таким упорным молчанием, словно вживается в роль «белорусского партизана».

3. Подлинны ли аудиопоказания «вагнеровцев»?

Утром 18 августа автор шоу «Соромно» журналистка Янина Соколова сообщила, что «в редакцию "Соромно" попали аудио разговора с вербовкой боевиков отряда Вагнера. Сразу скажу, что все боевики на этих пленках подтвердили, что воевали на Донбассе. Один из них россиянин Денис Харитонов сбил два украинских самолета Су-25 в 2014 г. Но операция СБУ сорвалась. По какой причине - неизвестно. Кто-то из украинской верхушки предупредил вагнеровцев о засаде? Почему боевики так долго находились в Беларуси? Чьего приказа ждала СБУ, зная о ситуации в стране и о растяжке Лукашенко перед Путиным? Надеюсь, этим вскоре займутся правоохранительные органы. И призываю народных депутатов создать ВСК по расследованию этого дела. Все записи аудио разговоров мы вскоре выложим на моем ютьюб-канале».

И вот вечером 18 августа Соколова выполнила свое обещание. Она обнародовала записи разговоров «вагнеровцев».


В своем комментарии она заявила: «Редакция "Соромно" получила аудиозаписи разговоров, которые, по нашему мнению, подтверждают вербовку боевиков отряда Вагнера украинскими спецслужбами. На этих записях боевики Харитонов, Жмурин, Сидоров, Бахтигараев, Анохин. Все они щеголяют убийствами на территории Украины и наградами от Суркова в Кремле. Это один из самых масштабных кейсов доказательств и для Гааги, и для украинских и международных судов о преступлениях россиян на территории Украины. Спецоперация была сорвана. По нашей информации, главой ОП Андреем Ермаком. Вагнеровцы по легенде должны были лететь "работать" в Венесуэлу, с форс-мажорной остановкой в Киеве. Где бы их и задержали украинские спецслужбы. Почему этого не произошло? Почему сверхважные для страны преступники были изобличены Лукашенко и отданы россиянам? И кто в этом виноват?».




Журналистка призвала народных депутатов создать временную следственную комиссию «по расследованию этого преступления». И еще она добавила: «Есть несколько документов под грифом "секретно", которые не могут быть предоставлены нам как журналистам. Но это могут сделать депутаты. И виновные будут найдены и, надеюсь, справедливо наказаны».

Итак, в ходе скандала всплыли серьезные доказательства о преступлениях россиян. Что на это говорят представители украинской власти? Ермак говорит, что «это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания». Буданов тоже говорит, что «российская сторона готовила фейковую версию» и что «эту тему поддерживают российские агенты информационного влияния в Украине, закрепляя выгодную России версию событий». И СБУ туда же: она призвала «не распространять слухов в пользу недружественных стран».

Неужто Ермак, Буданов и СБУ в самом деле считают, что аудиопризнания «вагнеровцев» - фейковые, сфабрикованы россиянами и «закрепляют выгодную России версию событий»? Ермак и Буданов на этот счет молчат, а вот СБУ предпочла уточнить свою позицию. Она не стала называть признания «вагнеровцев» фейковыми, а лишь открестилась от своей причастности к добыче этих признаний: «Заявляем, что ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Поэтому титрование одного из участников разговоров, как "офицер СБУ", является домыслом и сознательной манипуляцией».

4. Это российский фейк или украинский «слив»?

Подоляк, Буданов, Ермак, СБУ дружно упирают на то, что первая публикация с версией о спецоперации СБУ появилась еще 6 августа в российской «Комсомольской правде». Но описания дальнейших событий у них кардинально разнятся. Сравним, что заявили практически одновременно Буданов и Подоляк.

Буданов: «Очень подробную фейковую версию о якобы причастности СБУ к появлению "вагнеровцев" в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании "Комсомольская правда" 6 августа ... параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими».

Подоляк: «Вся медийная часть данной истории началась с российского сайта КП ... историю эту без проверки и с радостью начали быстро качать определенные ресурсы у нас. Прежде всего, ресурсы, которые так или иначе ориентировались на "сливы" Бурбы. По сути, вполне можно говорить о том, что на территории Украины чужую медиа-провокацию доигрывал обиженный человек с информационными возможностями».

Василий Бурба, которого упоминает Подоляк, - это предшественник Буданова на посту начальника Главного управления разведки Минобороны. Бурба был уволен Зеленским 5 августа, а о причинах поведал журналист Юрий Бутусов. По его словам, 3 августа на совещании у Зеленского «начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина - предательство». Как утверждает Бутусов, Бурба «потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был... уволен указом Зеленского! Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного дела».

Итак, если верить Буданову, то вся история заключается в том, что фейковая версия из российской газеты была распространена по украинским соцсетям. А если верить Подоляку, то в украинские соцсети «слил» информацию Бурба.

Конечно, можно предположить, что этим занимался не один только Бурба - возможно, нашлись и другие желающие наказать Ермака за его роль в истории с «вагнеровцами». Но в любом случае гораздо правдоподобнее выглядит гипотеза об украинском «сливе», чем о российском. Или Буданов хочет уверить нас, что Соколова и Бутусов получают информацию и доказательства против «вагнеровцев» из ФСБ РФ?

5. Так все-таки было ли совещание у Зеленского 24 июля?

Если вся эта история - российский фейк, как говорят Буданов и Ермак, тогда и обсуждать нечего. А если это «слив» Бурбы, как говорит Подоляк, то рассказы о злополучном совещании у Зеленского 24 июля вполне могут оказаться правдой.

Народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко уже направил в СБУ, ГБР и ОГП обращение с требованием открыть уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Ермаком. «Как стало известно из моих собственных источников и из СМИ, ближайшее окружение президента Украины причастно к утечке информации и к срыву секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов в Беларуси», - отметил Гончаренко. Он потребовал от СБУ, ГБР и ОГП «провести проверку фактов утечки информации участниками совещания, которое состоялось 24 июля 2020 г. в кабинете президента по обсуждению секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов», а также «начать уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены, всех без исключения участников совещания по спецоперации, в частности в отношении руководителя Офиса президента - Андрея Ермака, который уговорил президента отдать приказ СБУ и ГУР МО остановить захват террористов и перенести операцию».

18 августа фракция партии «Голос» потребовала создать в парламенте временную следственную комиссию для расследования этого дела. Фракция подчеркнула, что «обвинения в адрес Офиса президента Украины, его руководителя и самого президента, обнародованные рядом национальных СМИ, - очень серьезны».

Если бы это был российский фейк и никакого заседания 24 июля не было - наверное, Банковая первая бы захотела побыстрее это доказать. Ведь тогда можно было бы спокойно и убедительно обвинить журналистов и депутатов, причастных к раскрутке этого скандала, в хайпе и в пособничестве российской дезинформации. Но пока что Банковая хочет обойтись без парламентской комиссии - и обвинять всех, кого захочет, не обременяя себя поиском доказательств, которых, похоже, просто нет.
 

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