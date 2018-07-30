В России могут ввести налог на велосипед. Как пишут Известия, до 1 октября Минпромторг должен решить, следует ли вводить в России утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы.

По мнению экспертов, сбор для этих товаров должен составить 10% от конечной стоимости велосипеда, что пропорционально отразится на стоимости товара.

Налог может быть введен как мера, направленная на увеличение спроса на алюминиевую продукцию.

Глава Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии страны-агрессора поддерживает идею утилизационного сбора на велосипеды и рамы. При этом для отечественных производителей должна быть предусмотрена компенсация по уплате такого платежа.

В ВШЭ считают, что после введения налог спрос на российские велосипеды вряд ли повысится.