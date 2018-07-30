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В России могут ввести налог на велосипед
12:23 30.07.2018 |
В России могут ввести налог на велосипед. Как пишут Известия, до 1 октября Минпромторг должен решить, следует ли вводить в России утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы.
По мнению экспертов, сбор для этих товаров должен составить 10% от конечной стоимости велосипеда, что пропорционально отразится на стоимости товара.
Налог может быть введен как мера, направленная на увеличение спроса на алюминиевую продукцию.
Глава Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии страны-агрессора поддерживает идею утилизационного сбора на велосипеды и рамы. При этом для отечественных производителей должна быть предусмотрена компенсация по уплате такого платежа.
В ВШЭ считают, что после введения налог спрос на российские велосипеды вряд ли повысится.
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