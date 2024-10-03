В Україні через воєнні ризики хочуть ввести обов'язкове страхування новобудов

Міністерство економіки та Національний банк в кінці вересня презентували попередню версію законопроєкту "Про систему страхування воєнних ризиків". Як повідомляється на сайті Мінекономіки, він передбачає запровадження обов'язкового страхування заставного майна та об'єктів житлового будівництва.

Список об'єктів обов'язкового страхування ще формується, пізніше його розширять.

"Система покриватиме ризики фізичної шкоди, спричинені війною, зокрема передбачається, що обов'язковому страхуванню підлягатиме майно, передане в заставу, та об'єкти житлового будівництва", - йдеться в повідомленні.

Мета законопроєкту - створити єдину систему страхування від воєнних ризиків, об'єднавши всі чинні програми в єдиний пул. Це дозволить залучити на ринок міжнародних перестраховиків, сподівається перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Загальнодержавна система фінансуватиметься коштом обов'язкових страхових платежів і фінансової допомоги донорів.

Планується створити Державну агенцію зі страхування воєнних ризиків. Вона визначатиме спільну політику оцінки та прийняття ризиків для учасників системи, розробляти стандартизовані страхові продукти, визначати централізовані підходи до ціноутворення та вести єдину централізовану базу даних.

Проєкт закону хочуть передати до профільного комітету Верховної Ради до кінця грудня 2024 року з урахуванням зауважень бізнес-спільноти та представників страхового ринку.