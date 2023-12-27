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НБУ оновив порядок проведення інспекційних перевірок учасників ринку НФУ
10:48 27.12.2023 |
Національний банк України (НБУ) оновив порядок організації, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг (НФП), що дає змогу, крім заходів впливу, зокрема, застосовувати коригувальні заходи та заходи раннього втручання.
Як повідомляється на сайті регулятора, рішення ухвалено відповідно до вимог нових законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" та "Про кредитні спілки", які вводяться в дію з 1 січня 2024 року.
Нове Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг, закріплене постановою правління НБУ від 20 грудня 2023 року, врегульовує порядок проведення інспекційних перевірок осіб, що охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку з 1 січня 2024 року, а саме: надавачів фінансових і супровідних послуг та їхніх відокремлених підрозділів; небанківських фінансових груп та їхніх учасників; власників істотної участі, ключових учасників у структурі власності, афілійованих та споріднених осіб, які надають фінансові послуги; іноземних надавачів фінансових та/або супровідних послуг в Україні осіб, які в установленому законодавством порядку надають послуги з аутсорсингу надавачам фінансових послуг.
Положення, зокрема, визначає організаційні підстави проведення перевірок, додаткові підстави проведення позапланової інспекційної перевірки, порядок виконання рекомендацій, наданих за результатами інспекційної перевірки та особливості складання акта про відсутність об'єкта перевірки за місцезнаходженням.
Положення набирає чинності з 1 січня 2024 року, одночасно з введенням у дію нових законів.
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