Кабмін визначив граничний розмір страхування озимих зернових культур

Кабінет Міністрів затвердив граничний розмір страхових тарифів для страхування озимих зернових із державною підтримкою страхових ризиків на весь період вирощування.

Відповідну постанову №851 "Питання страхових тарифів для страхування озимих зернових" від 11 серпня 2023 року розміщено на офіційному сайті уряду.

Документ встановлює розмір страхових тарифів для трьох озимих зернових культур - пшениці, ячменю та жита - для кожної області. Для пшениці цей показник варіюється від 8,43% (Житомирська і Тернопільська області) до 12,05 (АР Крим), для ячменю - від 8,97% у Львівській області до 11,85% в АР Крим, для жита - від 8,38% у Волинській області до 11,96% в АР Крим.

Окрім того, затверджено структуру та порядок застосування зазначених страхових тарифів. Вони складаються з нетто-тарифу, який передбачає оцінку страхового ризику, що приймається на страхування за договором страхування озимої зернової сільгоспкультури з держпідтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весь період вирощування та призначений для формування технічних резервів. При цьому враховується навантаження, що передбачає витрати страховика, пов'язані з укладенням та виконанням договору страхування озимої зернової сільгоспкультури з держпідтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весь період вирощування, зокрема нормативні витрати з ведення справи.

Розмір нормативних витрат із ведення справи становить 30% від розміру страхового тарифу.

Страховий тариф однаковий для всіх ділянок страхувальника з посівами застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури в межах однієї області.

Розмір страхового тарифу визначається за згодою страховика і страхувальника в договорі страхування.

Страховий платіж визначають шляхом множення загальної страхової суми за договором страхування на страховий тариф.

Для розрахунку страхової суми ціну одиниці майбутнього врожаю озимої зернової сільгоспкультури визначають за згодою страховика та страхувальника в межах його майбутньої вартості, але не більшої за вартість реалізації врожаю за третій квартал року укладення договору страхування, заявленого страхувальником.