Проблемы с базами МТСБУ незначительно повлияют на клиентов ОСАГО и «Зеленой карты» - опрос страховщиков

Проблемы с базами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), возникшие в результате хакерской атаки 14 января, слабо повлияют на клиентов страховых компаний по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) и "Зеленой карты", свидетельствует опрос страховых компаний, проведенным агентством "Интерфакс-Украина".

По словам представителя СК "ВУСО", после получения сообщения от МТСБУ о возникших проблемах компания уведомила клиентов, что полисы ОСАГО можно приобрести на ее сайте, получив подтверждение файлом PDF, отправленном на электронную почту или на бумажном (зеленом бланке), который можно получить на "Новой почте", "Укрпочте" или в офисе компании. Для клиентов существенных изменений не произошло. Все заключенные договора хранятся в базе компании и после восстановления центральной базы данных (ЦБД) МТСБУ будут перенесены в нее. проседания по ОСАГО не будет.

В АСК "ИНГО" сообщили, что в связи с возникшей ситуацией клиентам предлагается приобретать полисы ОСАГО в офисах компании или у ее агентов. Бумажных бланков у страховщика достаточно. Что касается "Зеленой карты", то с ней проблем нет, поскольку она существует только в бумажном варианте. Есть проблема с ее верификацией на границе. Если раньше пограничники, имея доступ к базам МТСБУ, осуществляли проверку автоматически, то сейчас нужно предоставлять бумажный вариант полиса.

По словам главы правления СК "Арсенал Страхование" Сергея Авдеева, в целом база МТСБУ не пострадала, поскольку есть резервные копии. Она будет восстановлена в ближайшее время. "Все будет нормально", - заверил он.

Авдеев также сообщил, что в СК "Арсенал Страхование" нет проблем с бумажными бланками ОСАГО. Все желающие заключить договор страхования вместо электронного варианта полиса получают бумажный бланк любым способом. У страховщиков не вызвала паники ситуация с проблемами в МТСБУ, отметил он.

"Как член президиума Моторного бюро могу сказать: компании, которым бумажные бланки необходимы, могут подъехать в Бюро и получить их", - добавил Авдеев.

По словам главы правления СК ARX Андрея Перетяжко, клиенты уже привыкли к электронным полисам ОСАГО и для многих прибытие в офис или получение по почте неудобно. "Для нас сейчас главный вопрос хватит ли бумажных бланков до того времени, когда база МТСБУ заработает. Мы уже подготовили заявку в бюро для получения новых", - сообщил он.

Перетяжко выразил мнение, что для клиентов особо ничего не меняется, они могут купить "Зеленую карту", ОСАГО или продлить договор. Полисы, которые были заключены до 14 января, можно распечатать и предъявить дорожной полиции в случае проверки. Те, кто заключил договор после этой даты и до момента начала работы ЦБД, могут получить бумажный вариант любым удобным способом "или если клиенту достаточно, то сообщаем ему номер полиса".

"Думаю, что в создавшейся ситуации полиция к этому также отнесется с пониманием. Если они видят у водителя скриншот полиса и не могут его проверить, наверное, не будут штрафовать. Что касается "европртокола", то здесь нет никаких изменений - эта система работает, как и раньше", - сказал представитель страховщика.

Относительно прогноза, когда система ОСАГО заработает в привычном режиме, Перетяжко сказал: "Первое: в любом случае с любой вероятностью вся база будет МТСБУ будет восстановлена. Второе: когда это произойдет, прогнозировать сложно, поскольку это может занять дни или неделю. Третье: это, безусловно, и мы всегда говорили о том, что страховщики как члены Моторного бюро должны быть готовы к необходимости инвестировать в безопасность IТ-систем".