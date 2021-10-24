Финансовые новости
- |
- 24.10.21
- |
- 01:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ сделал шаг к запуску системы агрострахования с господдержкой
22:46 23.10.2021 |
Национальный банк утвердил требования для компаний, которые занимаются страхованием сельскохозяйственной продукции в рамках реализации правительственных программ по совершенствованию государственной поддержки аграриев на 2021 год, сообщает пресс служба НБУ.
В НБУ отметили, что обновленные подходы к агрострахованию с господдержкой - это часть системы поддержки аграриев, состоящей из кредитования, страхования, возмещения потерь от повреждения посевов сельхозкультур вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, содействие развитию животноводства и переработке сельхозпродукции.
"Требования для допуска страховщиков к деятельности по страхованию аграрной продукции с государственной поддержкой утверждены. В то же время завершается процесс разработки порядка и условий предоставления государственной поддержки страхования сельскохозяйственной продукции, предельных размеров страховых тарифов и стандартизированных страховых продуктов", - отметили в НБУ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Опыт Кучмы и Януковича не научил. Зачем «слугам» новая война со СМИ
|Шок от новых рейтингов. Когда Офис Зеленского обвинит социологов в продажности
|Недоизгнание Железняка: Зачем в президентском Офисе хотят подружиться с «соросятами»
|ГБР: первый зашквар с фирмами Медведчука и дизелем из России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ сделал шаг к запуску системы агрострахования с господдержкой
|Депозитные ставки для физлиц 23.10.21
|Китай внёс добычу криптовалюты в список отраслей для ликвидации
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 22.10.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.10.21
|Остаток средств на корсчетах банков 23.10.21
Это интересно
|Илон Маск построит в Лас-Вегасе автомобильное «метро» с полусотней станций
|BMW улучшила «заряженный» хэтчбек M135i xDrive
|Google резко снижает комиссию в Google Play
|США провели три успешных теста в рамках разработки гиперзвуковых ракет
|Южная Корея запустила свою первую космическую ракету «Нури»
|Первые тесты графики Apple M1 Max: действительно близко к мобильным GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800M
|Представлен литиевый аккумулятор повышенной мощности для гоночных электрокаров и внедорожников