Страховщики Украины в І полугодии увеличили сбор чистых премий на 25,6%, валовых на 17,9% - НБУ

Страховые компании Украины в январе-июне 2021 года собрали чистые премии на сумму 23,480 млрд грн, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года (18,688 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за указанный период, составил 24,780 млрд грн, что на 17,9% больше по сравнению с первым полугодием 2020 года (21,008 млрд грн). В том числе премии, полученные от физических лиц, составили 12,944 (+35%), от перестраховщиков – 1,646 млрд грн. (-8,9%).

В за шесть месяцев страховщики выплатили 8,552 млрд грн чистых страховых выплат, что на 28,8% больше, чем за первое полугодие годом ранее (6,642 млрд грн). Уровень чистых выплат возрос с 35,5% до 36,4%.

Валовые страховые выплаты увеличились на 27,3% - до 8,703 млрд грн. Уровень валовых выплат вырос с 32,5% до 35,1%. Из общего объема валовых выплат выплаты физическим лицам составили 4,235 (+35,3%), перестраховщикам – 136,6 млн грн (-42,5%).

Объем страховых платежей, принадлежащих перестраховщикам, по итогам первого полугодия составил 4,661 млрд грн, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, в том числе перестрехавщикам-нерезидентам -2,729 млрд грн (+41,1%).

По состоянию на 30 июня 2021 года активы страховщиков Украины по балансу составили 65,186 млрд грн, в то время как на аналогичную дату годом ранее - 61,888 млрд грн. Объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, сократился на 17,3% -до 45,995 млрд грн.

Регулятор также сообщает, что за первое полугодие объем сформированных страховых резервов вырос на 11,7% - до 35,031 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 6,6% - до 8,966 млрд грн.

В отчетном периоде было заключено 63,170 млн договоров страхования (+9,1%).

По данным НБУ, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 30 июня 2021 года составляет 181, в то время как на аналогичную дату годом ранее - 215, в том числе СК "life" - 19 (20). При этом отчеты о деятельности регулятору подали 166 страховых компаний.