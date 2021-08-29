Страховщики Украины в І полугодии увеличили сбор чистых премий на 25,6%, валовых на 17,9% - НБУ

По данным регулятора, объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за указанный период, составил 24,780 млрд грн, что на 17,9% больше по сравнению с первым полугодием 2020 года (21,008 млрд грн). В том числе премии, полученные от физических лиц, составили 12,944 (+35%), от перестраховщиков – 1,646 млрд грн. (-8,9%).
В за шесть месяцев страховщики выплатили 8,552 млрд грн чистых страховых выплат, что на 28,8% больше, чем за первое полугодие годом ранее (6,642 млрд грн). Уровень чистых выплат возрос с 35,5% до 36,4%.
Валовые страховые выплаты увеличились на 27,3% - до 8,703 млрд грн. Уровень валовых выплат вырос с 32,5% до 35,1%. Из общего объема валовых выплат выплаты физическим лицам составили 4,235 (+35,3%), перестраховщикам – 136,6 млн грн (-42,5%).
Объем страховых платежей, принадлежащих перестраховщикам, по итогам первого полугодия составил 4,661 млрд грн, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, в том числе перестрехавщикам-нерезидентам -2,729 млрд грн (+41,1%).
По состоянию на 30 июня 2021 года активы страховщиков Украины по балансу составили 65,186 млрд грн, в то время как на аналогичную дату годом ранее - 61,888 млрд грн. Объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, сократился на 17,3% -до 45,995 млрд грн.
Регулятор также сообщает, что за первое полугодие объем сформированных страховых резервов вырос на 11,7% - до 35,031 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 6,6% - до 8,966 млрд грн.
В отчетном периоде было заключено 63,170 млн договоров страхования (+9,1%).
По данным НБУ, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 30 июня 2021 года составляет 181, в то время как на аналогичную дату годом ранее - 215, в том числе СК "life" - 19 (20). При этом отчеты о деятельности регулятору подали 166 страховых компаний.