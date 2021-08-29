Украинские страховщики в I полугодии увеличили сбор платежей через посредников-резидентов на 33,7% - НБУ

Украинские страховые компании в январе-июне 2021 года собрали 100,054 млн грн платежей по заключенным через посредников-резидентов договорам страхования, что на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (74,832 млн грн), сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

За этот период количество договоров страхования, заключенных брокером со страховщиками-резидентами в пользу страхователей, составило 21,199 тыс. Сумма вознаграждения за предоставление таких посреднических услуг увеличилась в 5,7 раза - до 18,431 млн грн.

В то же время перестраховочные платежи, полученные страховщиками-резидентами по 49 договорам перестрахования, заключенными брокерами, составили 19,921 млн грн, в то время как за аналогичный период годом ранее по 62 договорам - 14,832 млн грн.

По данным НБУ, перестраховщикам-нерезидентам через брокеров было передано в перестрахование по 106 договорам 413,169 млн грн, в то время как в первом полугодии-2020 по 117 договорам – 525,836 млн грн.

Страховые выплаты, компенсированные перестраховщиками-нерезидентами, составили 41,641 млн грн.

Как сообщалось, страховые компании Украины в январе-июне 2021 года собрали чистые премии на сумму 23,480 млрд грн, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Объем валовых страховых премий составил 24,780 млрд грн(+ 17,9%).

По данным НБУ, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 30 июня 2021 года составляет 181, в то время как на аналогичную дату годом ранее - 215, в том числе СК "life" - 19 (20). При этом отчеты о деятельности регулятору подали 166 страховых компаний.