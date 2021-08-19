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Нацбанк разработал требования к страховщикам аграрной продукции с господдеркой
15:34 19.08.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) разработал требования к страховщикам аграрной продукции с государственной поддержкой и их деятельности.
Соответствующий проект "Положения об осуществлении деятельности по страхованию сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой" обнародован на сайте НБУ для обсуждения.
Согласно проекту документа, допуск страховщиков к деятельности по страхованию сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой предлагается осуществлять в случае:
* наличия у страховщика или его материнской страховой компании опыта страхования и перестрахования сельскохозяйственных рисков, а также наличия договоров перестрахования этих рисков, соответствующих требованиям регулятора;
* отсутствии мер воздействия, примененных Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг или Национальным банком в части несоблюдения нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика;
* соблюдения страховщиком на последнюю отчетную дату обязательных критериев и нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика;
* наличия у страховщика структуры собственности, которая соответствует требованиям нормативно-правовых актов Национального банка;
* наличия квалифицированного персонала с опытом работы в сфере производства сельскохозяйственной продукции или страхования такой продукции.
К страховщикам также предлагается установить требования в части обеспечения их платежеспособности, порядка перестрахования рисков, особенностей формирования страховых резервов по таким договорам, учета договоров страхования.
Проект Положения также определяет процедуру подтверждения Национальным банком соответствия или несоответствия страховщика всем указанным требованиям для внесения информации в соответствующий перечень страховщиков, который будет вести Министерство аграрной политики и продовольствия.
Как сообщалось, в июле Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".
Законом определяются: механизм предоставления господдержки сельхозтоваропроизводителям для страхования продукции, участники рынка страхования, требования к ним, их права и обязанности, объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой и т.д.
Размер частичного возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям страховых платежей предлагается определить на уровне до 60%. Конкретный размер компенсации будет определяться исходя из возможностей государственного бюджета.
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