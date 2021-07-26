Закон о государственной поддержке страхования сельхозпродукции вступил в силу

В Украине в субботу, 24 июля, вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой" №1601-ІХ.

Текст документа накануне обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины", передает Укринформ.

Так, целью закона является определение механизмов предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования сельскохозяйственной продукции.

В частности, законом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины в части увеличения ставки налога на доход по договорам страхования сельскохозяйственной продукции на 0,5 процентного пункта с целью в дальнейшем направления этих средств на поддержку страхования сельскохозяйственной продукции.

Также предусматривается внесение изменений в закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», которыми определяются: механизм предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования сельскохозяйственной продукции; участники рынка страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязанности; объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой; информационное обеспечение страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

На сегодняшний день рынок страхования сельскохозяйственной продукции составляет около 250 млн грн (страховые премии). Ожидается, что введение государственной поддержки агрострахования обеспечит лишь в 2021 году рост рынка страхования сельскохозяйственной продукции до 1,4 млрд грн, что создаст дополнительные поступления в государственный бюджет по этому налогу около 40 млн гривень.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 22 июля 2021 года подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой" №1601-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 июля.