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Закон о государственной поддержке страхования сельхозпродукции вступил в силу
09:00 26.07.2021 |
В Украине в субботу, 24 июля, вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой" №1601-ІХ.
Текст документа накануне обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины", передает Укринформ.
Так, целью закона является определение механизмов предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования сельскохозяйственной продукции.
В частности, законом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины в части увеличения ставки налога на доход по договорам страхования сельскохозяйственной продукции на 0,5 процентного пункта с целью в дальнейшем направления этих средств на поддержку страхования сельскохозяйственной продукции.
Также предусматривается внесение изменений в закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», которыми определяются: механизм предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования сельскохозяйственной продукции; участники рынка страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязанности; объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой; информационное обеспечение страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.
На сегодняшний день рынок страхования сельскохозяйственной продукции составляет около 250 млн грн (страховые премии). Ожидается, что введение государственной поддержки агрострахования обеспечит лишь в 2021 году рост рынка страхования сельскохозяйственной продукции до 1,4 млрд грн, что создаст дополнительные поступления в государственный бюджет по этому налогу около 40 млн гривень.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 22 июля 2021 года подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой" №1601-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 июля.
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