Страхование сельхозпродукции с господдержкой может быть введено уже в конце 2021 года - НБУ

Принятый Верховной Рады в целом законопроект №5104 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой" позволит ввести данное страхование, возможно, уже в конце этого года, сообщается в информации на сайте Национального банка Украины.

"Если принятый закон будет подписан президентом, страховой рынок сможет выполнять свою непосредственную функцию по поддержке и развитию экономики. Аграрные производители, которые сегодня имеют большие риски, прежде всего климатические, смогут чувствовать себя увереннее и бесперебойно работать", - отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что возмещение сельхозпроизводителям части страховой премии будет осуществлять Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

НБУ отмечает, что благодаря принятому закону аграрии смогут застраховать свою продукцию и получить от государства до 60% компенсации части стоимости страхового платежа.

К объектам страхования, подлежащим защите, относятся посевы, урожай агрокультур, многолетние насаждения и их урожай, сельскохозяйственные животные, рыба, водные биоресурсы, семьи пчел с их продуктами. А к страховым рискам, от которых можно будет застраховаться, отнесены, в частности, морозы, наводнения, ливни, засухи, несчастные случаи, инфекционные болезни и тому подобное.

Новый закон предлагает прозрачный механизм участия страховых компаний. Они должны иметь соответствующую лицензию (на осуществление страхования сельскохозяйственной продукции), отвечать требованиям закона "О страховании" и дополнительным требованиям Национального банка, а именно иметь соответствующий опыт, прозрачную структуру собственности, быть платежеспособными, соблюдать обязательных нормативов и т.п.

"Установление таких требований является важным для обеспечения участия в программе государственной поддержки только надежных участников рынка, которые будут своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед аграриями", отмечается в сообщении.