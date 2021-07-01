Рада усовершенствовала правовое регулирование страхования с/х продукции с господдержкой

Верховная Рада приняла в целом законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой" (№5104).

За данное решение проголосовали 311 депутатов.

Как сообщалось, комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, 4 июня рассмотрев законопроект, поддержал предусмотренное им право Национального банка Украины устанавливать дополнительные требования к страховым компаниям, имеющим право заниматься агрострахованием с государственной поддержкой, и рекомендовал принять документ во втором чтении и в целом.

В первом чтении законопроект парламент одобрил 27 апреля 2021 года. При подготовке ко второму чтению от народных депутатов поступило 336 предложений и поправок к этому документу, 196 из них предлагается учесть частично и редакционно, 140 - отклонить.

Законопроект разработан Минэкономразвития, Национальным банком, участниками аграрного и страхового рынков, представителями профильных ассоциаций и международными экспертами.

Законопроектом №5104 вносятся изменения в закон "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", которыми определяются: механизм предоставления господдержки сельхозтоваропроизводителям для страхования продукции, участники рынка страхования, требования к ним, их права и обязанности, объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой и т.д.

Размер частичного возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям страховых платежей предлагается определить на уровне до 60%. Конкретный размер компенсации будет определяться исходя из возможностей государственного бюджета.

Документом также предлагается внести изменения в законы "О коллективном сельскохозяйственном предприятии", "О сельскохозяйственной кооперации" и "О фермерском хозяйстве" в части предоставления возможности этим хозяйствам получать государственную поддержку на страхование сельскохозяйственной продукции.

Предлагается также отменить положение о страховании сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул, который не был прозрачным фильтром для профессионального и открытого отбора страховщиков, и выдвигает четкие требования к страховым компаниям, которые будут работать в этой сфере.