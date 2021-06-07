Страховщики пересматривают свои политики страхования киберрисков

Большой пожар в Лондоне в 1666 году стал большим толчком в развитии рынка страхования имущества. Опасаясь лишиться всего в случае повторения катастрофы, лондонцы кинулись страховать все и вся. Поскольку государственных пожарных служб в то время еще не существовало, некоторые страховщики нанимали собственные пожарные бригады из соображений, что спасти имущество от огня им будет выгоднее, чем выплачивать страховку.

По мнению директора по инновациям лондонской страховой компании CFC Грэма Ньюмэна (Graeme Newman), в сфере страхования киберрисков сейчас сложилась примерно такая же ситуация. В связи с рядом недавних серьезнейших кибератак на крупные компании и организации страховщики не только выплачивают пострадавшим компенсацию за ущерб, но и предоставляют услуги по экстренному реагированию на инциденты. Другими словами, у них есть собственные «пожарные машины» для борьбы с чрезвычайными ситуациями в киберпространстве, отметил Ньюмэн.

Как правило, в США атаки вымогательского ПО на компании покрываются их страховкой. Пострадавшая организация получает не только средства на уплату выкупа кибервымогателям и возмещение причиненного атакой ущерба, но и услуги по восстановлению зашифрованных данных.

Поскольку в последнее время масштабы и частота кибератак существенно возросла, стремительно стала расти и стоимость страхования киберрисков. По данным британской страховой компании Aon, с начала апреля по середину мая 2021 года стоимость страховки увеличилась на 27% по сравнению с прошлым годом.

Страховщики не только повышают стоимость своих услуг. Они также становятся более бдительными в отношении контроля в компаниях, которым они продают покрытие. Для американской страховой компании AIG более жесткий подход к андеррайтингу, введенный в действие в этом году, начинается с дополнительных 25 подробных вопросов о мерах безопасности клиентов.

«Если у [клиентов] очень, очень низкий уровень контроля, то мы можем вообще не писать страховое покрытие. Но в основном мы сокращаем предлагаемую нами защиту, поэтому, если клиенты не соответствуют требуемому уровню контроля, нам приходится вдвое снижать наш лимит в отношении вымогательского ПО», - сообщила изданию Financial Times руководитель отдела киберстрахования AIG Трейси Грелла (Tracie Grella).

Как пояснила Грелла, для таких клиентов используется так называемое сострахование (совместное страхование), предусматривающее разделение с клиентом убытков по полису.

Согласно майскому отчету Счетной палаты США за 2020 год, страховщики также сокращают страховое покрытие для некоторых конкретных секторов, таких как здравоохранение и образование.