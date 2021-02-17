Финансовые новости
- |
- 17.02.21
- |
- 10:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Минэкономики надеются, что Рада весной примет закон об агростраховании
08:22 17.02.2021 |
Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий надеется, что Верховная Рада весной примет законопроект о введении полноценного процесса агрострахования в государстве.
Об этом он сказал во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии (НЭС) - 2030 на тему: "Развитие агросектора Украины", передает корреспондент Укринформа.
"Отдельный фокус - агрострахование, над которым активно рабочая группа работала ... Надеемся, что уже завтра будет внесен (законопроект в Верховную Раду - ред.) и весной принят парламентом", - сказал Высоцкий.
Он также отметил, что важным вопросом в реформировании агросектора Украины является продолжение дерегуляции в сфере и завершение земельной реформы.
Как сообщалось, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины завершается работа над обновлением закона Украины о страховании сельскохозяйственной продукции.
Ранее Высоцкий считал, что в первом квартале 2021 г., откроется возможность запуска поддержки страхования под озимые культуры урожая 2022 года. Также планировалось, что в первую очередь компенсациям страховых платежей подлежат такие зерновые культуры, как пшеница, ячмень и рожь.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Голобуцкий: «Слуги» могут намеренно провалить легализацию продажи оружия, отодвинув ее на годы
ТОП-НОВОСТИ
|Сколько украинцев сможет воспользоваться «доступной ипотекой» от правительства
|Иностранцы притормозили с покупкой ОВГЗ. Доллар на межбанке подорожал
|Расплата за тарифы. Когда Витренко и Коболев утопят друг друга
|Витренко против реформы Нафтогаза
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сколько украинцев сможет воспользоваться «доступной ипотекой» от правительства
|В Минэкономики надеются, что Рада весной примет закон об агростраховании
|Стоимость золота 17 февраля опускается ниже $1800
|Доллар 17 февраля торгуется разнонаправленно к иене и евро
|Фондовые биржи АТР в основном снижаются 17 февраля в рамках коррекции
|Фондовые индексы США 16 февраля закрылись разнонаправленно
Это интересно
|Jaguar полностью перейдет на электротягу через пять лет
|SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink, довела группировку до 1 тыс. 143 аппаратов
|Microsoft тестирует игровой сервис xCloud в браузере
|Renault Captur лишился дизельных моторов
|На Херсонщине правоохранители разоблачили двух мужчин, которые занимались мошенничеством, находясь под домашним арестом
|Google, Microsoft и Qualcomm выступили против покупки Arm компанией Nvidia
|Фургон Tesla сможет заряжаться от раскладной крыши с солнечными батареями