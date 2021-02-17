В Минэкономики надеются, что Рада весной примет закон об агростраховании

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий надеется, что Верховная Рада весной примет законопроект о введении полноценного процесса агрострахования в государстве.

Об этом он сказал во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии (НЭС) - 2030 на тему: "Развитие агросектора Украины", передает корреспондент Укринформа.

"Отдельный фокус - агрострахование, над которым активно рабочая группа работала ... Надеемся, что уже завтра будет внесен (законопроект в Верховную Раду - ред.) и весной принят парламентом", - сказал Высоцкий.

Он также отметил, что важным вопросом в реформировании агросектора Украины является продолжение дерегуляции в сфере и завершение земельной реформы.

Как сообщалось, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины завершается работа над обновлением закона Украины о страховании сельскохозяйственной продукции.

Ранее Высоцкий считал, что в первом квартале 2021 г., откроется возможность запуска поддержки страхования под озимые культуры урожая 2022 года. Также планировалось, что в первую очередь компенсациям страховых платежей подлежат такие зерновые культуры, как пшеница, ячмень и рожь.