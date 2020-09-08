Страховые компании смогут страховать риски аграриев с мая следующего года

Будущие форс-мажоры, подобные тому, который произошел в этом году с неурожаем из-за засухи, в дальнейшем должно покрывать агрострахование.

Об этом в интервью Аgroportal.com заявил заместитель министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Висоцкий.

"Для старта программы мы имеем 15 страховых компаний. Они предлагают свои продукты, а фермер выбирает лучшие по его мнению, оплачивает и получает до 50% компенсации стоимости от государства. Если случается форс-мажор - компенсацию проводит страховая компания", - пояснил Высоцкий.

По его словам, в сентябре в Раду будет внесен соответствующий законопроект.

"Если в ноябре его примут, то в мае следующего года страховые компании будут предлагать страховые продукты. Мы планируем сразу прописывать компенсацию с января. До полгода займет период внедрения и запуска программы поддержки страхования", - отметил замминистра.