Финансовый и налоговый комитеты Рады предлагают внести изменения в закон об «автогражданке»

В парламенте зарегистрирован законопроект № 10196 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Инициаторами законопроекта являются главы финансового и налогового комитета Рады Михаил Довбенко и Нина Южанина, а также еще 12 народных депутатов.

Целью законопроекта является совершенствование системы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, приведение защиты потерпевших в ДТП к требованиям законодательства Евросоюза, путем постепенного увеличения страховых сумм, совершенствования системы возмещения убытков, причиненных пострадавшим, более широкого внедрения электронных технологий при заключении договоров.

Инициаторы законопроекта считают, что необходимо к 2025 году постепенно выйти на сопоставимые размеры страховых сумм: за вред, причиненный жизни и здоровью, должен составлять 20 млн грн на одного пострадавшего и 100 млн грн на один страховой случай независимо от количества потерпевших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших, на один страховой случай - 8 млн грн на одного пострадавшего и 16 млн грн на один страховой случай независимо от количества потерпевших.

Законопроект предлагает сократить с 90 до 60 дней базовый срок, в течение которого страховщик обязан принять решение относительно осуществления страховой выплаты, предусмотрев случаи, когда этот срок может сокращаться до 10 дней, а также исчерпывающе определить условия и пределы продления такого срока.

Также привести размер морального вреда в соответствие с судебной практикой. Предлагается повысить ее размер до 25 минимальны зарплат (80 тыс. грн).

Документ предлагает определить минимальный размер базового гарантийного взноса в централизованный страховой резервный фонд защиты пострадавших в ДТП в размере 5 млн грн вместо суммы, эквивалентной 500 тыс. евро, а минимальный размер базового гарантийного взноса до централизованного страхового резервного Фонда страховых гарантий - в размере 10 млн грн вместо суммы, эквивалентной 1 млн евро.

Повысить штрафы за отсутствие действующего договора страхования через два года после вступления закона в силу.