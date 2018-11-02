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Застрахованные площади в Украине достигли максимума за 10 лет
09:44 02.11.2018 |
Площадь застрахованных посевов в Украине в 2018 андеррайтинговом году, который заканчивается осенью, достигло почти миллиона гектаров. Об этом заявил специалист проекта МФК «Развитие финансирования аграрного сектора в Европе и Центральной Азии» Андрей Зарипов в ходе семинара «Современные подходы в страховании ...», который состоялся 31 октября в Киеве в рамках выставки «ИнтерАГРО 2018», пишет propozitsiya.com.
При этом количество договоров страхования достигла максимума с 2014 г. - 1205. Объем рынка страхования уже второй год подряд держится на максимуме с 2013 г. - $ 7,4-7,7 млн.
Сумма, на которую был застрахован посевы и насаждения, выросла на 12% до 6,7 млрд грн. Стоимость страхования (в терминологии страховщиков - страховая премия) снизилась по сравнению с прошлым годом с 3,4 до 3,1%.
Чаще всего страховали, конечно же, озимые. На озимую пшеницу приходилось 73% застрахованных площадей, озимый рапс - 12,6% и озимый ячмень - 1%. Также в больших объемах страховали посевы кукурузы (6% площадей) и подсолнечника (5% площадей).
Лидерами по объемам застрахованных площадей стали Хмельницкая, Днепропетровская, Харьковская, Черниговская и Полтавская области. В частности, в Хмельницкой застрахованы площади превысили 100 тыс. га.
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