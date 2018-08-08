Агрострахование: зачем нужен аграрный сюрвейер

Виталий Пономаренко, директор компании «Агро Сити Груп» / AgroPortal

На помощь аграриям при потере основного дохода - урожая - придет аграрное страхование. При этом агросюрвейер выступит независимым экспертом, который оценит предмет залога и прозрачность сделки.

Сельское хозяйство - довольно инертный сектор, где маржу можно получить только по окончании определенного периода времени. При этом застраховать основные риски крайне важно. В ведении аграрного бизнеса самая основная среди проблем аграриев - это погода, которая вносит коррективы в состояние урожая, как результат - напрямую влияет на маржу.

Для того чтобы застраховать урожай, а также взять кредитование на проведение полевых работ, производителям необходимо предоставить определенный залог. Как правило, аграрии страхуют сам предмет залога.

Поскольку в Украине действует мораторий на продажу земель с/х предназначения, сама земля не может быть предметом залога. Поэтому аграрии чаще всего оставляют в залог урожай, производственные мощности, сельскохозяйственную технику, а также КРС, если производитель занимается животноводством.

При этом, чем серьезней предмет залога, тем больше шансов у компании получить страхование или кредит. Потому что в соответствии с политикой НБУ посевы не являются для банков серьезным предметом залога, поэтому залогом могут быть посевы только дополнительно. Основной - сельхозтехника, строения и животные.

Для того чтобы получить агрострахование, производитель должен предъявить документы на оформление собственного земельного участка или принадлежащего ему по договору аренды. Важный момент тут - иметь документы с показателями урожайности за последние 5 лет как дополнительную гарантию урожайности.

Договор страхования вступает в действие после того, как будет проверена вся необходимая документация, а также фактически проведен осмотр полей. Многие компании, имеющие иностранный капитал или собственников, при агростраховании пользуются услугами страховых брокеров. Тут тоже стоит понимать, что зачастую они действуют в интересах страховых компаний.

Финансовым учреждениям проще брать в залог урожай, поскольку они в состоянии хранить и сбыть его потом самостоятельно. При этом банки предпочитают в качестве надежного залога технику и недвижимость. К примеру, более подходящий залог в виде урожая - для Аграрного фонда или ГПЗКУ, которые также являются операторами аграрного рынка. Им выгодно брать урожай, поскольку они самостоятельно смогут продать его на рынке по выгодной цене.

Именно поэтому оптимальным вариантом будет привлечение аграрного сюрвейера - специалиста, который определяет наличие объекта страхования и потери урожая. В любом случае, представлять интересы той или иной стороны ему будет невыгодно, поскольку все правомерные вопросы страхового случая будут рассматриваться в суде.

К примеру, в компании «Агро Сити Груп» есть целый штат специалистов, которые могут выехать практически в любую точку страны для определения объекта страхования. Это важно, если хозяйство находится в пределах нескольких областей или же в отдаленных районах. На основании его оценки позже при наступлении страхового случая все показатели по состоянию посевов сравниваются с первичными данными, после чего формируется сумма компенсации по страховке.

Аграриям важно понимать, что чем точнее будет определено количество посевных площадей или производственных мощностей, техники, тем с большей вероятностью будет возмещена полная сумма за нанесенный ущерб по страховому случаю.