Страховыми услугами посевов и урожая не пользуются 85% опрошенных аграриев - исследование УКАБ

Основная масса опрошеных фермеров (85%) не использует услугу страхования посевов и урожая, свидетельствуют результаты опроса сельскохозяйственных предприятий, проведенного экспертами ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) с целью изучения рынка страховых услуг в рамках исследования "UCAB Metrics 2018".

Как сообщается на сайте УКАБ, из 15% опрошенных фермеров, которые пользуются страховыми услугами, только 73% предоставили информацию о доле покрытия убытков. Респонденты сообщили, что в зависимости от вида страхования фермерам покрывают от 20% до 60% нанесенного ущерба в случае наступления страхового случая.

Что касается страхования сельскохозяйственной техники, то 33% от общего количества опрошенных сельскохозяйственных предприятий пользуются услугой страхования сельхозмашин.

Кроме того, согласно исследованию, из 33% опрошенных аграриев, которые используют страховые услуги, только 49% предоставили информацию о процентах застрахованной паркотехники. Из них 29% полностью страхуют имеющиеся сельхозмашины, 11% - большую часть имеющегося парка техники (65-80%), остальные 11% опрошенных ответили, что страхуют 50% техники, которая есть в наличии.

Остальные 49% опрошенных частично используют страхование техники на сельскохозяйственном предприятии (от 40% до 2%).

"Можно сделать вывод, что сейчас страховые услуги среди аграриев только набирают популярность и в краткосрочной перспективе ожидается стремительный рост данного рынка. Результаты опроса свидетельствуют, что аграрии страхуют только новые сельхозмашины, это помогает им минимизировать риски неисправности или хищения", - резюмируют эксперты УКАБ.