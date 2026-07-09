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Долар США слабшає щодо основних валют
10:00 09.07.2026 |
Курс долара США знижується щодо євро, єни та фунта стерлінгів у четвер вранці.
Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,07%, а ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.
Інвестори вивчають протокол червневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС) і продовжують стежити за розвитком подій на Близькому Сході.
Опублікований у середу протокол останнього засідання американського ЦБ вказав на посилення у деяких його керівників занепокоєння високими темпами зростання цін у США. Кілька учасників засідання зазначили, що підстави для підвищення процентних ставок уже є.
"Учасники загалом дійшли висновку, що інформація, отримана в період між засіданнями, вказує на те, що ризики зростання цін залишаються підвищеними, а ризики зниження рівня зайнятості дещо зменшилися", - йдеться в протоколі.
Керівники ФРС відзначили впевнене зростання економічної активності в країні та те, що її ринок праці виглядає стабільним. Водночас рішення про збереження ставок на рівні 3,5-3,75% було ухвалено одностайно.
Кілька учасників засідання заявили, що не вважають поточну грошово-кредитну політику обмежувальною, ще дехто назвав її "дещо обмежувальною".
Під час загального обговорення можливих варіантів розвитку подій більшість керівників допускали як сценарій, за якого інфляція повернеться до цільового рівня 2% без посилення грошово-кредитної політики, так і сценарій, за якого вона залишатиметься занадто високою.
Ринки оцінюють ймовірність підвищення ставок ФРС не пізніше вересня у 66%, за даними CME FedWatch. Підвищення вже в липні закладено в котируваннях деривативів з імовірністю 29,4%.
Трейдери продовжуватимуть оцінювати перспективи американської монетарної політики з оприлюдненням у четвер даних про вторинний ринок житла та заявки на допомогу з безробіття.
Тим часом президент США Дональд Трамп напередодні під час саміту НАТО в Анкарі заявив, що вважає перемир'я з Іраном завершеним, і припустив можливість взяття Штатами під контроль іранського острова Харк, а також відновлення морської блокади країни.
Американські військові підтвердили завдання ударів по Ірану другий день поспіль, а Тегеран пообіцяв масштабну кампанію у відповідь, спрямовану на військові бази США на Близькому Сході.
Євро станом на 8:59 кч торгується на рівні $1,1433 порівняно з $1,1417 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта становить $1,3409 проти $1,3387 за підсумками торгів у середу.
Курс долара у парі з японською валютою знизився до 162,36 єн проти 162,61 єн напередодні.
Курс американської валюти до офшорного юаня становить 6,7992 юаня порівняно з 6,8064 юаня за підсумками попередніх торгів.
Споживчі ціни (індекс CPI) у Китаї в червні зросли на 1% порівняно з тим самим місяцем минулого року, повідомило в четвер Державне статистичне управління країни. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 1,2% у квітні. Аналітики в середньому прогнозували зростання цін на 1,1% минулого місяця.
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