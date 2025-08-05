ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.08.25

"ВАКС відправив нардепа Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі вісім мільйонів гривень", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.