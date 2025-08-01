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Christie’s International Real Estate запустила криптопідрозділ з торгівлі розкішною нерухомістю вартістю $1 млрд
17:27 01.08.2025 |
Одна з найбільших у світі брокерських компаній з торгівлі розкішною нерухомістю запустила підрозділ, що спеціалізується виключно на використанні криптовалют. Christie's International Real Estate залучила команду юристів, аналітиків та криптоекспертів. Новий підрозділ очолив Аарон Кірман, генеральний директор філії Christie's в Лос-Анджелесі. Він відомий угодами з маєтками Родні Денджерфілда, Кері Гранта, Йоланди Хадід та Кайлі Дженнер. Продаж Кірманом будинку «The One» в березні 2022 року за $141 млн став рекордним: це був найбільший і найдорожчий будинок В США, проданий на аукціоні.
«Ми не просто приймаємо криптовалюту, ми створюємо абсолютно новий ринок для зростаючого класу власників цифрових активів, які прагнуть диверсифікувати свої інвестиції в елітну нерухомість», - сказав Кірман.
Купівля нерухомості за криптовалюту, по суті дасть покупцям повну анонімність. Угоди з нерухомістю за криптовалюту залишаються рідкісними, але прибутковими.
В Christie's International Real Estate зазначили, що зі зростанням вартості біткойна на 159% у 2024 році, новим законодавством на підтримку криптовалют та волатильністю ринку, елітна нерухомість стала цікавою для власників цифрових активів.
У Deloitte спрогнозували, що ринок токенізованої нерухомості сягне $4 трлн до 2035 року, що зробить криптопідрозділ Christie's International Real Estate передовим у сфері майбутніх операцій з нерухомістю.
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