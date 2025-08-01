Долар США зростає до євро і фунта, дешевшає до єни

Курс долара США вдень у п'ятницю перейшов до зростання в парі з євро, посилив підйом до фунта стерлінгів і продовжує дешевшати до єни напередодні публікації даних з американського ринку праці.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,14%.

О 15:30 EET ринок очікує звіту про ринок праці США за липень. За оцінками експертів, безробіття в Штатах зросло до 4,2% з 4,1% місяцем раніше, а кількість робочих місць без урахування сільськогосподарського сектора збільшилася на 110 тис. після зростання на 147 тис. у червні.

Напередодні стало відомо, що індекс споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоресурсів (індекс PCE Core) у червні збільшився на 2,8% у річному вираженні, як і місяцем раніше. Аналітики в середньому прогнозували його підвищення на 2,7%. Федеральна резервна система (ФРС) уважно відстежує динаміку цього індикатора під час оцінки ризиків інфляції.

Тим часом президент США Дональд Трамп закликав раду керуючих ФРС "узяти управління на себе", якщо голова американського ЦБ Джером Пауелл не знизить процентні ставки.

"Упертий кретин Пауелл повинен негайно значно знизити ставки. Якщо він продовжить відмовлятися від цього, рада керівників має взяти управління на себе і зробити те, що, як знає кожен, має бути зроблено", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

На засіданні, що відбулося цього тижня, Федрезерв знову не став змінювати ставки.

Євро за даними на 14:59 EET коштує $1,1407 порівняно з $1,1416 на закриття торгів у четвер.

Споживчі ціни в єврозоні в липні збільшилися на 2% у річному вираженні, йдеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив у п'ятницю попередні дані. Таким чином, інфляція залишилася на рівні попереднього місяця. Аналітики в середньому очікували її уповільнення до 1,9%. Темпи зростання споживчих цін тримаються на цільовому показнику Європейського центрального банку другий місяць поспіль.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3157 порівняно з $1,3206 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни становить 150,51 єни проти 150,77 єни наприкінці попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,2216 юаня порівняно з 7,2091 юаня напередодні.

