Долар зміцнюється на тлі введення Трампом нових митних тарифів. Падіння єни спонукало уряд до попередження

Долар наближається до найкращого тижня за майже три роки, зберігаючи динаміку після того, як президент США Дональд Трамп ввів нові митні ставки для десятків торговельних партнерів.

Долар також зміцнився завдяки нетарифним факторам, а єна досягла чотиримісячного мінімуму, продовживши стрімке падіння з четверга після того, як Банк Японії дав зрозуміти, що не поспішає відновлювати підвищення процентних ставок.

Це спонукало міністра фінансів Японії Кацунобу Като заявити в п'ятницю, що чиновники «стурбовані» валютними коливаннями. Останній курс єни становив 150,725 за долар, після того, як раніше впав до 150,915 за долар, що є найнижчим показником з 28 березня.

Індекс долара США, який вимірює вартість валюти відносно кошика шести основних валют, включаючи євро, єну, швейцарський франк і канадський долар, має намір зрости на 2,5% цього тижня, що є найкращим тижневим показником з вересня 2022 року, коли він зріс на 3,1%.

У п'ятницю він зріс на 0,1% до 100,14, що є найвищим показником з 29 травня.

Деякі країни постраждали від митних ставок набагато більше за інші, що негативно позначилося на їхніх валютах.

Канада отримала 35% мито замість раніше загрожуваних 25%, що призвело до падіння канадського долара на 0,12% до 1,3872 канадських доларів, найнижчого рівня з 22 травня по відношенню до американського долара.

Швейцарський франк подешевшав на 0,26% до 0,8120 за долар після того, як Трамп встановив 39% мито на швейцарський імпорт, що вище від 31%, про які він раніше говорив.

Серед азіатських валют філіппінський песо впав до найнижчого рівня за останні шість місяців, а тайванський долар досяг найнижчого рівня з початку червня. Південна Корея, яка уклала торговельну угоду в середу ввечері, також зазнала падіння курсу вона, який впав до рівня, що востаннє спостерігався в середині травня.

Євро залишився на рівні майже двомісячного мінімуму близько 1,1412 долара, оскільки на нього продовжує тиснути те, що ринки вважають нерівноправною торговельною угодою з Вашингтоном. Це недалеко від мінімуму середи в 1,1401 долара, рівня, якого не було з 10 червня.

«У короткостроковій перспективі можна очікувати подальшого зміцнення долара», - сказав Майк Хулахан, директор Electus Financial в Окленді. «Більша частина новин про тарифи вже відігралася».

«Найбільшим рухом тижня стало зниження курсу євро», - сказав він. «У підсумку торговельна угода між ЄС і США стане ще одним негативним фактором для євро».

Рамкова торговельна угода між ЄС і США, укладена в неділю, була швидко розкритикована французькими лідерами та головою торговельного комітету Європейського парламенту з Німеччини як несправедлива для Європи.

Долар США залишався сильним, незважаючи на те, що Трамп продовжував свої атаки на голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, називаючи його «жахливим» головою ФРС і називаючи своє рішення про призначення Пауелла на цю посаду «помилкою».

Повторні погрози Трампа звільнити Пауелла та заклики до ФРС різко знизити ставки поставили під сумнів незалежність центрального банку, що негативно вплинуло на долар в останні місяці.

ФРС проігнорувала цей тиск у середу, залишивши політику без змін, посилаючись на «дещо підвищену» інфляцію та «стабільний» ринок праці.

Важливим економічним тестом стануть щомісячні дані про зайнятість, які будуть опубліковані сьогодні. Економісти прогнозують, що в липні зростання зайнятості сповільнилося до 110 000 нових робочих місць. Деякі аналітики вважають це результатом «золотої середини», який дозволить ФРС відновити зниження ставок, не викликаючи тривоги.

«З точки зору даних, США виглядають стійкими», - сказав Шокі Оморі, головний стратег Mizuho Securities.

«Якщо економіка США вже працює вище свого потенціалу, це може призвести до дещо вищої нейтральної процентної ставки, що сприятиме зростанню дохідності короткострокових облігацій і, отже, долара США», - сказав він.