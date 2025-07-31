Долар сповільнив спад до євро і фунта, перейшов до зростання в парі з єною

Курс долара США вдень у четвер сповільнив зниження до євро й фунта стерлінгів і перейшов до зростання в парі з єною, інвестори оцінюють підсумки засідань Федеральної резервної системи (ФРС) і Банку Японії.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,07%.

ФРС зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) в діапазоні 4,25-4,5% річних, ідеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками засідання, що завершилося в середу. Рішення збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів.

Два члени ради керівників ФРС - Крістофер Воллер і Мішель Боуман - проголосували проти рішення про збереження ставки на колишньому рівні. Вони воліли б знизити її на 25 базисних пунктів на цьому засіданні.

"Останні статдані дають змогу припустити, що зростання економічної активності в США сповільнилося в першому півріччі 2025 року", - ідеться в заяві FOMC, у якій також наголошується, що на статистиці позначаються різкі коливання показників зовнішньої торгівлі.

За словами голови Федрезерву Джерома Павелла, невизначеність щодо наслідків мінливої політики Білого дому зберігається. Оцінки потенційного рівня мит змінюються не надто сильно наразі, проте безліч невирішених питань залишається, заявив він під час пресконференції за підсумками засідання.

"Економічна ситуація в США потребує помірно обмежувальної грошово-кредитної політики наразі", - сказав глава американського центробанку, зазначивши, що основним показником, на який слід звертати увагу нині, є рівень безробіття.

Павелл заявив, що ФРС не ухвалює рішення завчасно і ґрунтується на оцінці статданих. До вересневого засідання Федрезерв має оцінити широке коло економічної статистики, додав він.

Регулятор не робить прогнозів щодо наступного засідання, наголосив голова ЦБ.

Євро за даними на 14:49 EET коштує $1,1445 порівняно з $1,1407 на закриття торгів у середу.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3233 порівняно з $1,3236 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни становить 149,87 єни проти 149,51 єни наприкінці попередніх торгів. Під час сесії він вперше з 2 квітня перевищував позначку в 150 єн.

Банк Японії за підсумками засідання, що завершилося в четвер, зберіг ключову процентну ставку на рівні 0,5% річних. Рішення японського ЦБ було ухвалено одноголосно й збіглося з консенсус-прогнозом експертів, опитаних Trading Economics.

Ставка перебуває на максимальному рівні з жовтня 2008 року.

Регулятор у повідомленні за підсумками засідання заявив про деякі "позитивні зміни" в торговельній політиці, включно з двосторонньою угодою Японії зі США, укладеною раніше цього місяця.

