Кількість виданих іпотечних кредитів зростає, проте на третину відстає від показників минулого року, – НБУ

Українські банки у травні видали 599 іпотечних кредитів на загальну суму 1,09 млрд грн, що є одним із найвищих місячних показників від початку року та на 31% більше квітня, однак на 37% менше травня минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку (НБУ) із посиланням на дані щомісячного опитування 39 банків, які охоплюють понад 95% іпотечного портфеля.

Про видачу нових іпотечних позик у травні повідомили 12 із них. Більш як половину обсягу - 353 кредити на 639,6 млн грн - видали на придбання житла на первинному ринку. До цієї суми входять 106 позик під заставу майнових прав на майбутні квартири (187,2 млн грн). На придбання житла на вторинному ринку видали решту 247 договорів на 451,1 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 10% - на вторинному.

Якість портфеля, за оцінкою НБУ, утримується на прийнятному рівні - частка непрацюючих іпотек зберігається біля 15%.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у травні було видано:

* Київська область - 212 договорів на загальну суму 371,3 млн грн, або 34% від загального обсягу (+36% до рівня квітня, проте на 27% менше минулого року);

* місто Київ - 119 договорів на 259,3 млн грн (+16% / -31%);

* Львівська область - 39 договорів на 76,6 млн грн (+50% / -26%);

* Івано-Франківська область - 28 договорів на 47,7 млн грн (+65% / -20%);

* Дніпропетровська область - 23 договори на 42,8 млн грн (+44% / -21%).

У Нацбанку очікують, що відновлення ринку поступово прискорюватиметься. Однак у порівнянні з минулим роком спостерігається значне падіння, що може бути пов'язано з обмеженням видачі іпотеки за програмою "єОоселя" на вторинне житло, вік якого тепер не має перевищувати 3 роки.



