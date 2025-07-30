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Глава Мінфіну США попередив Китай про ризики вторинних мит через купівлю нафти з РФ
Глава американського Мінфіну Скотт Бессент у вівторок заявив, що на переговорах з делегацією КНР у Стокгольмі попередив, що на Пекін можуть чекати наслідки за купівлю російської нафти.
"Будь-хто, хто купує російську нафту, яка перебуває під санкціями, має бути до цього готовим (до вторинних мит - ІФ-У)", - сказав міністр на пресконференції.
На уточнюване запитання журналіста, як відреагували представники Пекіна на це попередження, Бессент відповів, що "Китай серйозно ставиться до свого суверенітету".
Крім того, міністр заявив, що на переговорах США висловили Китаю стурбованість у зв'язку з купівлею Пекіном іранської нафти, щодо якої діють американські санкції.
У Стокгольмі цього тижня відбулися торговельні переговори між делегаціями з Вашингтона і Пекіна. За їхніми підсумками Bloomberg із посиланням на заступника міністра комерції КНР Лі Ченгана повідомив, що сторони домовилися щодо продовження паузи у введенні мит.
Однак Бессент зазначив, що остаточне рішення щодо продовження відстрочки буде за президентом США Дональдом Трампом.
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