Євро готується до першого місячного падіння в цьому році, увага переключається на ФРС

Євро стабілізувався в середу на рівні, близькому до найнижчого за місяць, зазнавши значних втрат цього тижня, оскільки інвестори підраховували вартість торговельної угоди між США та ЄС, а долар коливався напередодні засідання Федеральної резервної системи з питань монетарної політики.

Японська єна зміцнилася щодо долара після потужного землетрусу, що стався біля російського Далекосхідного півострова Камчатка і спричинив цунамі, що змусило оголосити попередження про евакуацію в цьому районі та на більшій частині східного узбережжя Японії.

Валютні ринки були в основному стабільними, оскільки інвестори не наважувалися робити ставки перед важливими економічними звітами та засіданнями центральних банків Канади, Японії та США.

Представники США і Китаю домовилися про продовження 90-денного митного перемир'я після двох днів конструктивних переговорів у Стокгольмі, як заявили обидві сторони.

Про жодні значні прориви не повідомлялося, а представники США заявили, що рішення про продовження перемир'я, яке закінчується 12 серпня, залишається за президентом Дональдом Трампом.

Переговори між Китаєм і США відбулися після того, як у неділю було оголошено про укладення рамкової угоди між США та ЄС. Ця угода викликала у Європи як полегшення, так і занепокоєння, оскільки вона була нерівномірною і схильною на користь США.

Інвестори пильно стежать за торговельними угодами, оскільки країни поспішають укласти угоди до 1 серпня, терміну, встановленого президентом США Дональдом Трампом.

«Ринки, здається, все частіше трактують торговельні угоди як символічні та тактичні, а не як структурне вирішення», - сказав Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo в Сінгапурі.

«Оскільки умови часто є нечіткими, а механізми їх виконання слабкими, інвестори присвоюють цим переговорам нижчий ринковий бета-коефіцієнт, якщо вони не підкріплені конкретними деталями».

Євро подорожчав на 0,19% до 1,1566 долара після падіння протягом перших двох днів тижня і досягнення місячного мінімуму в 1,15185 долара у вівторок. З початку року євро подорожчав на 11,7%, але зараз він на шляху до першого місячного падіння в цьому році.

Цього року єдина валюта виграла від втрати доларом своєї привабливості через непередбачувану торговельну політику Трампа, що спонукало інвесторів шукати альтернативи.

Курс фунта стерлінгів становив 1,3358 долара, а австралійський долар востаннє купувався за 0,6517 долара. Курс офшорного юаня майже не змінився і становив 7,178 за долар США.

В результаті індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести інших, становив 98,815, коливаючись поблизу місячного максимуму. Індекс має зафіксувати перший місяць зростання в цьому році.

Увага інвесторів тепер переключиться на засідання центральних банків, і, як очікується, ФРС у середу залишить ставки без змін, тому коментарі голови Джерома Пауелла будуть мати вирішальне значення для оцінки курсу політики.

Засідання відбувається на тлі постійних вимог Трампа про зниження ставок, які збігаються з безжальною кампанією нападок на Пауелла з боку президента та урядовців.

Існують припущення, що губернатор Крістофер Уоллер і заступник голови з нагляду Мішель Боуман можуть висловити незгоду, якщо ФРС у середу вп'яте з грудня залишить облікову ставку без змін. Обидва вони, як і Пауелл, були призначені Трампом.

«Хоча незгода не є рідкістю, незгода на засіданні цього тижня може привернути більше уваги, оскільки Трамп чітко дав зрозуміти, що, на його думку, FOMC повинен знизити процентні ставки», - сказала Крістіна Кліфтон, старший економіст Commonwealth Bank of Australia (OTC:CMWAY) в Сіднеї.

«Незгода на цьому засіданні може бути розцінена як політична і підірвати довіру до незалежності FOMC».

Очікується, що Банк Японії також збереже свою позицію, і в центрі уваги будуть коментарі губернатора Казуо Уеда, оскільки інвестори сподіваються, що нещодавня торговельна угода між Японією та США відкриє шлях для центрального банку до чергового підвищення процентних ставок цього року.

Єна зміцнилася на 0,3% до 147,94 за долар і останній раз була на рівні 148,06 після новин про землетрус і цунамі в Тихому океані, коли інвестори були в стані готовності до будь-яких пошкоджень ключової інфраструктури в Японії.

Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC, сказав, що зміцнення єни було реакцією на заголовки, пов'язані із землетрусом, і, ймовірно, посилилося через низьку ліквідність ринку.

«Кошмар землетрусу в Тохоку 2011 року не зникає», - сказав він, маючи на увазі руйнівний землетрус і цунамі, що вразили Японію в березні 2011 року.