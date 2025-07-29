Фінансові новини
- |
- 29.07.25
- |
- 23:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін на аукціонах ОВДП 29 липня залучив до держбюджету 6,6 млрд грн та $216 млн
Міністерство фінансів України 29 липня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15,7 млрд грн в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Мінфін 29 липня розмістив облігації на 15,7 млрд грн в еквіваленті", - йдеться у повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 4,9 млрд грн під 16,34% з погашенням через 1,2 року, 702 млн грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року та 1 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.
Також було запропоновано облігації, номіновані в доларах: 216 млн дол. під 4,17% з погашенням через 1,5 року.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|94*
|95
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000235865
|Дорозміщення
UA4000236228
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|29.07.2025
|29.07.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|30.07.2025
|30.07.2025
|Дата оплати відсотків
|17.09.2025
|10.09.2025
|Дата оплати відсотків
|18.03.2026
|11.03.2026
|Дата оплати відсотків
|16.09.2026
|09.09.2026
|Дата оплати відсотків
|10.03.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.75
|85.50
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.35
|17.10
|Термін обігу (днів)
|413
|588
|Дата погашення
|16.09.2026
|10.03.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|4 632 393 000
|659 225 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|4 632 393 000
|659 225 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|20 540 637 000
|5 526 080 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|43
|16
|Кількість задоволених заявок, шт.
|43
|16
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Середньозважена дохідність, %
|16.34
|17.10
|Надходження до бюджету
|4 906 547 547.00
|702 172 273.20
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|96
|97*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000236475
|Первинне
розміщення
UA4000236541
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|250 000
|Дата розміщення
|29.07.2025
|29.07.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|30.07.2025
|30.07.2025
|Дата оплати відсотків
|01.10.2025
|07.08.2025
|Дата оплати відсотків
|01.04.2026
|05.02.2026
|Дата оплати відсотків
|30.09.2026
|06.08.2026
|Дата оплати відсотків
|31.03.2027
|04.02.2027
|Дата оплати відсотків
|29.09.2027
|Дата оплати відсотків
|29.03.2028
|Дата оплати відсотків
|27.09.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|88.85
|20.85
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.77
|4.17
|Термін обігу (днів)
|1 155
|554
|Дата погашення
|27.09.2028
|04.02.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|964 480 000
|216 942 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|964 480 000
|211 797 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|2 969 189 000
|211 797 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|20
|113
|Кількість задоволених заявок, шт.
|20
|106
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.70
|3.80
|Встановлена дохідність, %
|17.80
|4.25
|Середньозважена дохідність, %
|17.80
|4.17
|Надходження до бюджету
|1 019 025 310.00
|216 034 920.15
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мінекономіки здійснило поза конкуренцією 90% закупівель – Рахункова палата
|ЄС попередив Київ про зупинку фінансування, якщо не відновити незалежність НАБУ і САП
|Зеленський схвалив збільшення чисельності співробітників СБУ
|Зеленський призначив колишню депутатку Заліщук послом України в Швеції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Мінфін на аукціонах ОВДП 29 липня залучив до держбюджету 6,6 млрд грн та $216 млн
|Голова Нацбанку не відмовився від перейменування копійок у шаги попри вилучення з обігу розмінних монет
|Кількість інвестиційних угод в Україні у 2024р зросла майже вдвічі - UVCA
|Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта, DXY на максимумі за 5 тижнів
|Європейські фондові індекси впевнено зростають на позитивних корпоративних новинах
|Нацбанк хоче вилучити з обігу монету номіналом 10 копійок
Бізнес
|Mercedes випробовує твердотілі батареї: понад 1000 км ходу і менша вартість
|В Японії дозволили створення людських ембріонів із стовбурових клітин
|Lisuan G100: китайська відеокарта випередила NVIDIA RTX 4060
|В Києві затримали хакера, що керував одним з найбільших у світі форумів для кіберзлочинців
|Трамп змінив курс та погрожує заблокувати TikTok у США, якщо Китай не погодить продаж сервісу
|Volkswagen втратив півтора мільярда доларів через мита Трампа
|Лише за пів року хакери вкрали криптовалют на понад $3 млрд