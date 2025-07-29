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Мінфін на аукціонах ОВДП 29 липня залучив до держбюджету 6,6 млрд грн та $216 млн

23:02 29.07.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 29 липня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15,7 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Мінфін 29 липня розмістив облігації на 15,7 млрд грн в еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 4,9 млрд грн під 16,34% з погашенням через 1,2 року, 702 млн грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року та 1 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

Також було запропоновано облігації, номіновані в доларах: 216 млн дол. під 4,17% з погашенням через 1,5 року.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону94*95
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000235865		Дорозміщення
UA4000236228
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 29.07.2025 29.07.2025
Дата оплати за придбані облігації 30.07.2025 30.07.2025
Дата оплати відсотків 17.09.2025 10.09.2025
Дата оплати відсотків 18.03.2026 11.03.2026
Дата оплати відсотків 16.09.2026 09.09.2026
Дата оплати відсотків  10.03.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50
Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10
Термін обігу (днів) 413 588
Дата погашення 16.09.2026 10.03.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 4 632 393 000 659 225 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 632 393 000 659 225 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 20 540 637 000 5 526 080 000
Кількість поданих заявок, шт. 43 16
Кількість задоволених заявок, шт. 43 16
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10
Середньозважена дохідність, % 16.34 17.10
Надходження до бюджету 4 906 547 547.00 702 172 273.20

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону9697*
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000236475		Первинне
розміщення
UA4000236541
 (Ном. в ін.вал. США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 250 000
Дата розміщення 29.07.2025 29.07.2025
Дата оплати за придбані облігації 30.07.2025 30.07.2025
Дата оплати відсотків 01.10.2025 07.08.2025
Дата оплати відсотків 01.04.2026 05.02.2026
Дата оплати відсотків 30.09.2026 06.08.2026
Дата оплати відсотків 31.03.2027 04.02.2027
Дата оплати відсотків 29.09.2027 
Дата оплати відсотків 29.03.2028 
Дата оплати відсотків 27.09.2028 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 88.85 20.85
Номінальний рівень дохідності, % 17.77 4.17
Термін обігу (днів) 1 155 554
Дата погашення 27.09.2028 04.02.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 964 480 000 216 942 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 964 480 000 211 797 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 2 969 189 000 211 797 000
Кількість поданих заявок, шт. 20 113
Кількість задоволених заявок, шт. 20 106
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 5.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 3.80
Встановлена дохідність, % 17.80 4.25
Середньозважена дохідність, % 17.80 4.17
Надходження до бюджету 1 019 025 310.00 216 034 920.15

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

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