Мінфін на аукціонах ОВДП 29 липня залучив до держбюджету 6,6 млрд грн та $216 млн

Міністерство фінансів України 29 липня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15,7 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Мінфін 29 липня розмістив облігації на 15,7 млрд грн в еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 4,9 млрд грн під 16,34% з погашенням через 1,2 року, 702 млн грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року та 1 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

Також було запропоновано облігації, номіновані в доларах: 216 млн дол. під 4,17% з погашенням через 1,5 року.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 94* 95 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000235865 Дорозміщення

UA4000236228 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 29.07.2025 29.07.2025 Дата оплати за придбані облігації 30.07.2025 30.07.2025 Дата оплати відсотків 17.09.2025 10.09.2025 Дата оплати відсотків 18.03.2026 11.03.2026 Дата оплати відсотків 16.09.2026 09.09.2026 Дата оплати відсотків 10.03.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 Термін обігу (днів) 413 588 Дата погашення 16.09.2026 10.03.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 4 632 393 000 659 225 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 632 393 000 659 225 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 20 540 637 000 5 526 080 000 Кількість поданих заявок, шт. 43 16 Кількість задоволених заявок, шт. 43 16 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 Середньозважена дохідність, % 16.34 17.10 Надходження до бюджету 4 906 547 547.00 702 172 273.20 * - військові облігації Дані: Мінфін України Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 96 97* Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000236475 Первинне

розміщення

UA4000236541

(Ном. в ін.вал. США) Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 250 000 Дата розміщення 29.07.2025 29.07.2025 Дата оплати за придбані облігації 30.07.2025 30.07.2025 Дата оплати відсотків 01.10.2025 07.08.2025 Дата оплати відсотків 01.04.2026 05.02.2026 Дата оплати відсотків 30.09.2026 06.08.2026 Дата оплати відсотків 31.03.2027 04.02.2027 Дата оплати відсотків 29.09.2027 Дата оплати відсотків 29.03.2028 Дата оплати відсотків 27.09.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 88.85 20.85 Номінальний рівень дохідності, % 17.77 4.17 Термін обігу (днів) 1 155 554 Дата погашення 27.09.2028 04.02.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 964 480 000 216 942 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 964 480 000 211 797 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 2 969 189 000 211 797 000 Кількість поданих заявок, шт. 20 113 Кількість задоволених заявок, шт. 20 106 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 5.00 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 3.80 Встановлена дохідність, % 17.80 4.25 Середньозважена дохідність, % 17.80 4.17 Надходження до бюджету 1 019 025 310.00 216 034 920.15 * - військові облігації Дані: Мінфін України



