ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.07.25
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 29 липня 2025 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
Cтрах. компаній
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерез.
|01.07.24
|1640736.69
|677605.69
|712360.05
|158746.93
|17771.37
|539.00
|58446.88
|33038.14
|01.08.24
|1665786.27
|677605.69
|723315.83
|169407.70
|18098.24
|626.43
|63686.20
|31144.42
|02.09.24
|1678378.71
|677605.69
|733115.31
|172452.02
|20276.93
|724.57
|67478.11
|27003.01
|01.10.24
|1727832.34
|677605.69
|780271.74
|173111.78
|29707.36
|771.71
|71181.36
|24890.06
|01.11.24
|1761461.04
|677605.69
|822264.15
|147096.17
|19959.90
|771.71
|70485.89
|23277.53
|02.12.24
|1806497.46
|677605.69
|869925.23
|142468.44
|19520.99
|686.84
|73051.54
|23238.72
|01.01.25
|1861468.52
|677605.69
|885624.05
|178072.04
|19845.00
|700.60
|78503.00
|21118.13
|03.02.25
|1853253.43
|677605.69
|878551.52
|178397.13
|19633.90
|412.87
|77397.93
|21254.37
|03.03.25
|1837646.06
|676621.59
|854108.66
|186171.67
|17982.83
|412.87
|82524.64
|19823.80
|01.04.25
|1834127.79
|676621.59
|857664.49
|173878.96
|18906.11
|424.15
|85535.27
|21097.27
|01.05.25
|1819670.35
|675021.59
|849304.82
|172492.65
|18252.22
|607.21
|85067.88
|18923.98
|02.06.25
|1850408.28
|672521.59
|852489.59
|190880.77
|19034.95
|607.21
|94962.78
|19911.38
|27.06.25
|1838978.09
|672521.59
|848136.01
|184846.18
|18818.90
|520.37
|93936.35
|20198.69
|30.06.25
|1839217.87
|672521.59
|847199.19
|185870.51
|18885.58
|520.37
|94133.23
|20087.39
|01.07.25
|1839709.01
|672521.59
|847436.88
|186126.11
|18948.61
|520.37
|94327.61
|19827.84
|02.07.25
|1840095.04
|672521.59
|847600.18
|186311.50
|18971.18
|520.37
|94479.39
|19690.83
|03.07.25
|1846890.55
|672521.59
|853684.82
|186508.17
|19044.92
|520.37
|94980.65
|19630.01
|04.07.25
|1846692.89
|672521.59
|853330.44
|186488.43
|19038.48
|520.37
|95119.67
|19673.90
|07.07.25
|1846682.72
|672521.59
|852951.38
|186409.09
|19069.49
|520.37
|95290.28
|19920.52
|08.07.25
|1846784.74
|672521.59
|852941.77
|186327.68
|19038.48
|520.37
|95614.56
|19820.28
|09.07.25
|1846928.90
|672521.59
|852721.74
|186646.30
|19044.34
|520.37
|95789.72
|19684.84
|10.07.25
|1854720.90
|672521.59
|860061.72
|186767.15
|19173.20
|520.37
|96020.26
|19656.61
|11.07.25
|1853900.52
|672521.59
|859095.97
|186096.62
|19246.71
|520.37
|96847.65
|19571.59
|14.07.25
|1853713.90
|672521.59
|858538.85
|186071.91
|19236.93
|520.37
|97014.29
|19809.95
|15.07.25
|1853882.17
|672521.59
|858553.31
|186109.25
|19244.35
|520.37
|97219.57
|19713.73
|16.07.25
|1853784.30
|672521.59
|858475.96
|185803.58
|19238.69
|520.37
|97447.26
|19776.85
|17.07.25
|1868389.59
|672521.59
|870235.82
|187447.07
|19346.07
|520.37
|98297.78
|20020.90
|18.07.25
|1868486.00
|672521.59
|870553.20
|187044.04
|19417.12
|520.37
|98540.19
|19889.48
|21.07.25
|1868287.18
|672521.59
|870395.87
|187008.12
|19363.22
|520.37
|98587.83
|19890.17
|22.07.25
|1868581.04
|672521.59
|870391.31
|187057.14
|19378.10
|520.37
|98844.70
|19867.82
|23.07.25
|1868489.60
|672521.59
|870270.64
|186999.11
|19463.47
|520.37
|98889.08
|19825.33
|24.07.25
|1866821.00
|672521.59
|877566.19
|183436.54
|18304.73
|473.20
|95134.59
|19384.16
|25.07.25
|1866920.03
|672521.59
|876215.21
|183632.29
|18552.51
|473.20
|96281.44
|19243.77
|28.07.25
|1866865.26
|672521.59
|875258.37
|183673.77
|18547.86
|473.20
|96819.91
|19570.56
|29.07.25
|1866726.32
|672521.59
|875014.99
|183490.26
|18556.45
|473.20
|97198.96
|19470.87
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