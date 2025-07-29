Долар США впевнено зміцнюється до євро, менш помітно - до фунта та єни

Долар США різко зміцнюється до євро на торгах у понеділок після укладення торговельної угоди між Вашингтоном і Брюсселем.

Американська валюта також дорожчає до фунта стерлінгів і єни, але більш помірно. Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,63%, ширший WSJ Dollar Index - 0,44%.

Умови торговельної угоди між ЄС і США передбачають введення Вашингтоном мита в 15% на імпорт більшості європейських товарів, включно з автомобілями. При цьому мита на сталь і алюміній залишаються колишніми.

Трамп також повідомив, що ЄС погодився закупити енергоносії на $750 млрд, інвестувати в США $600 млрд, відкрити ринки країн для торгівлі зі США з нульовими тарифами і закупити безліч одиниць військової техніки.

Угода між Вашингтоном і Брюсселем поклала край невизначеності, що зберігалася кілька тижнів, пише The Wall Street Journal. Однак експерти Commerzbank зазначають, що європейським компаніям все ж таки "буде значно складніше експортувати на найважливіший для них зовнішній ринок", і цей фактор стримуватиме економічну активність у ЄС.

Увага трейдерів зміщується на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), що відбудеться 29-30 липня. Ринок не очікує від американського ЦБ зниження ставки на майбутньому засіданні, водночас шанси на пом'якшення політики ФРС у вересні оцінюються майже в 60%.

Курс євро може опуститися нижче $1,16, якщо Федрезерв і далі чинитиме опір тиску Білого дому і не знизить ставку, зазначається в огляді аналітиків ING.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET у понеділок торгується на рівні $1,1649 порівняно з $1,1743 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,3425 проти $1,3437 у п'ятницю.

Вартість американської валюти до єни зросла до 148,15 єни з 147,67 єни на закриття попередніх торгів. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1769 юаня порівняно з 7,1676 юаня напередодні.