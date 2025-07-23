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АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до євро, дешевшає в парі з єною

15:51 23.07.2025 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється в парі з євро, стабільний до фунта стерлінгів і дешевшає до єни на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара до шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - втрачає 0,09%.

Апетит до ризику на світових ринках зріс у середу на тлі новини про укладення торговельної угоди між США і Японією. Президент США Дональд Трамп заявив, що Японія в рамках торговельної угоди інвестує в американську економіку $550 млрд.

Трамп повідомив також, що Штати почнуть постачати на японський ринок автомобілі, а також рис та іншу сільськогосподарську продукцію. Імпортне мито для товарів з Японії буде встановлено на рівні 15%, тоді як раніше Трамп обіцяв запровадити з 1 серпня 25-відсотковий податок.

Вартість американської валюти в парі з єною знизилася до 146,14 єни порівняно зі 146,64 єни на закриття торгів у вівторок.

За даними японської газети Mainichi Shimbun, прем'єр-міністр країни Сігеру Ісіба може подати у відставку, оскільки правляча коаліція після нещодавніх виборів втратила більшість у верхній палаті парламенту.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET у середу торгується на рівні $1,1729 порівняно з $1,1755 на закриття попередньої сесії. Трейдери очікують засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), запланованого на четвер. Експерти вважають, що ЄЦБ збереже основні процентні ставки після їхніх восьми знижень за останній рік.

Курс фунта до долара становить $1,3539 проти $1,3534 напередодні.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1588 юаня порівняно з 7,1696 юаня на закриття попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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