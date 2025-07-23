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Мінфін перед рішенням НБУ щодо облікової підвищив ставку 4-річних бенчмарк-ОВДП до 14,84%
Міністерство фінансів у вівторок, 23 липня, підвищило ставку відсікання облігацій державної внутрішньої позики із погашенням 30 травня 2029 року, якими банки зможуть частково формувати резерви (бенчмарк-ОВДП) до 14,84% з 14,79% річних попереднього вівторка, а середньозважена ставка зросла до 14,63% з 14,31% річних.
Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції 10 млрд грн (тут надалі за номіналом) попит склав 40,27 млрд грн, напередодні призначеного на четвер оголошення Нацбанком рішення щодо облікової ставки доходність у конкурентних заявках коливалась у межах від 14,2% до 15,4% порівняно із діапазоном 13,95%-15,25% річних на попередньому аукціоні.
В результаті було задоволено 38 з 53 заявок, й Мінфін отримав 10,1 млрд грн.
На трьох інших аукціонах ставки відсікання не змінилися: за 14-місячними облігаціями - 16,35%, 20-місячними - 17,1% та 39-місячним - 17,8% річних. Мінфін задовольнив всі подані заявки, число яких зросло до 54 з 31 тижнем раніше.
Порівняно з попереднім вівторком попит на найкоротші папери підріс з 1,96 млрд грн до 2,22 млрд грн, на 20-місячні підскочив - 0,04 млрд грн до 2,32 млрд грн, тоді як на найдовші знову знизився з 3,44 млрд грн до 2,00 млрд грн.
Загалом на чотирьох гривневих аукціонах у цей вівторок Мінфін залучив 17,01 млрд грн порівняно із 15,78 млрд грн у минулий вівторок.
В оновленій у кінці червня програмі з МВФ українська сторона визнала, що фінансування бюджету та підтримання стабільності вимагатиме за потреби мобілізації ресурсів на ринку ОВДП.
"Завдяки масштабним зовнішнім виплатам, вже здійсненим цього року, ми скоротили випуск внутрішніх облігацій у першій половині 2025 року, щоб зменшити витрати на обслуговування боргу. Тим не менш, у другій половині року ми плануємо мобілізувати фінансування на ринку внутрішніх державних боргових зобов'язань у відповідності до змін до бюджету та забезпечення повного фінансування програми", - зазначається в оновленому меморандумі.
Уряд наголосив, що продовжує тісно взаємодіяти з внутрішнім ринком облігацій для підтримки цього плану, а також очікує, що бенчмарк-облігації, які банки можуть використовувати для виконання резервних вимог, підтримають ці зусилля (на той момент їх було випущено на 60 млрд грн).
"Успішне розміщення внутрішніх боргових цінних паперів у поєднанні зі своєчасним зовнішнім фінансуванням на відповідних пільгових умовах дозволить нам виконати бюджет відповідно до плану, уникнути заборгованості та надалі уникати емісійного фінансування, забезпечуючи при цьому боргову стійкість у відповідності до всіх макроекономічних параметрів програми", - підкреслила українська сторона.
В кінці червня уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 2025 рік на 400,5 млрд грн, з яких 250 млрд грн планується забезпечити за рахунок збільшення чистих запозичень на внутрішньому ринку. Передбачено наростити обсяг розміщення ОВДП на 184,9 млрд грн - до 764,1 млрд грн й одночасно скоротити обсяги виплат за ними на 65,1 млрд грн - до 496,9 млрд грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|90*
|91
|92
|93
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000235865
|Дорозміщення UA4000236228
|Первинне розміщення UA4000236475
|Дорозміщення UA4000236418
|Номінальна вартість
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|10 000 000
|Дата розміщення
|22.07.2025
|22.07.2025
|22.07.2025
|22.07.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|23.07.2025
|23.07.2025
|23.07.2025
|23.07.2025
|Дата оплати відсотків
|17.09.2025
|10.09.2025
|01.10.2025
|03.12.2025
|Дата оплати відсотків
|18.03.2026
|11.03.2026
|01.04.2026
|03.06.2026
|Дата оплати відсотків
|16.09.2026
|09.09.2026
|30.09.2026
|02.12.2026
|Дата оплати відсотків
|10.03.2027
|31.03.2027
|02.06.2027
|Дата оплати відсотків
|29.09.2027
|01.12.2027
|Дата оплати відсотків
|29.03.2028
|31.05.2028
|Дата оплати відсотків
|27.09.2028
|29.11.2028
|Дата оплати відсотків
|30.05.2029
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.75
|85.50
|88.85
|71.55
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.35
|17.10
|17.77
|14.31
|Термін обігу (днів)
|420
|595
|1 162
|1 407
|Дата погашення
|16.09.2026
|10.03.2027
|27.09.2028
|30.05.2029
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|2 216 482 000
|2 318 998 000
|2 004 709 000
|40 266 480 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|2 216 482 000
|2 318 998 000
|2 004 709 000
|10 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|15 908 244 000
|4 866 855 000
|2 004 709 000
|20 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|21
|16
|17
|53
|Кількість задоволених заявок, шт.
|21
|16
|17
|38
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|17.80
|15.40
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|17.69
|14.20
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|17.80
|14.84
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.10
|17.77
|14.63
|Надходження до бюджету
|2 340 412 389.54
|2 462 290 530.00
|2 112 570 514.61
|10 096 202 925.90
Дані: Мінфін України
* - військові облігації
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