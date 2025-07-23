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АНАЛІТИКА

Долар зазнав втрат після оголошення Трампа про торговельну угоду з Японією

08:25 23.07.2025 |

Фінанси

 

Долар залишився слабким в середу, втративши позиції після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про торговельну угоду з Японією напередодні наближення крайнього терміну дії мит.

Американська валюта стала однією з найбільших лузерів після того, як 2 квітня Трамп оголосив про введення масштабних мит для торгових партнерів, але відклав і призупинив дію більшості мит, оскільки його адміністрація прагнула укласти двосторонні торгові угоди. Єна впала в ціні наступного дня після повідомлення про те, що прем'єр-міністр Японії Сінґеру Ісіба має намір піти у відставку наступного місяця.

У своєму дописі на Truth Social Трамп заявив, що на імпорт з Японії встановлено митну ставку в 15%, що нижче за 25%, яка мала набути чинності з 1 серпня, і додав, що азійська країна інвестує в США 550 мільярдів доларів.

"Слабкість долара, схоже, є нашою початковою пропозицією", - сказав Майкл Маккарті, ринковий стратег Moomoo Australia.

"Очевидно, що зараз на ринку панує певна довірливість до долара США, і ми бачимо це і на ринках облігацій".

Долар торгувався на рівні 146,90 єни, що на 0,2% вище після падіння на 0,5% на попередній сесії. Індекс долара, який відслідковує курс долара по відношенню до основних конкурентів, майже не змінився і склав 97,48 після триденного падіння. Індекс втратив 6,6% з моменту оголошення Трампом мит "Дня визволення" 2 квітня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у понеділок, що адміністрація більше стурбована якістю торговельних угод, ніж термінами.

Відповідаючи на запитання, чи може бути продовжений термін для країн, які ведуть продуктивні переговори з Вашингтоном, Бессент сказав, що Трамп прийме таке рішення.

Невизначеність щодо остаточного стану мит у всьому світі стала величезною перешкодою для валютного ринку, в результаті чого валюти здебільшого торгуються у вузькому діапазоні, навіть незважаючи на те, що акції на Волл-стріт досягли нових максимумів.

Надзвичайно важлива для Японії автомобільна промисловість та імпорт рису були каменем спотикання в затяжних торгових переговорах зі США. У своєму дописі на Truth Social Трамп заявив, що Японія відкриє торгівлю для американських легкових і вантажних автомобілів, рису та певних сільськогосподарських продуктів, серед іншого.

Ісіба заявив журналістам у Токіо, що угода передбачає встановлення 15% мита на імпорт японських автомобілів. Ісіба, чия правляча коаліція втратила більшість на виборах до верхньої палати парламенту в неділю, вирішив оголосити про свою відставку до кінця серпня, повідомила газета «Майніті».

Євро коштував $1,1736, що на 0,2% нижче. Фунт стерлінгів мало змінився і склав $1,35180, знизившись на 0,1%.

Інвестори також занепокоєні незалежністю Федерального резерву, оскільки Трамп неодноразово критикував голову Джерома Пауелла і закликав його піти у відставку через небажання центрального банку знижувати відсоткові ставки.

У понеділок Бессент зайняв м'якшу позицію, заявивши, що Пауеллу немає необхідності негайно йти у відставку, додавши, що він повинен допрацювати до кінця свого терміну в травні, якщо хоче.
За матеріалами: investing.com
 

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