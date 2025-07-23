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АНАЛІТИКА

S&P 500 досяг рекордного закриття. GM впав на тлі зростання мит

08:10 23.07.2025 |

Фінанси

 

У вівторок індекс S&P 500 досяг рекордного рівня закриття після різких втрат General Motors і зростання Tesla, оскільки інвестори зосередилися на нещодавніх і майбутніх квартальних звітах і чекали на ознаки прогресу в торгових переговорах в США.

Акції GM впали на 8,1% після того, як автовиробник повідомив про збитки від мит, за підсумками кварталу, в розмірі 1 мільярда доларів, що посилило занепокоєння інвесторів з приводу глобальної торгової політики президента США Дональда Трампа. Акції Ford Motor впали приблизно на 1%.

Акції Tesla виросли на 1,1% за день до квартального звіту, в той час як акції Alphabet, які також звітують в середу, зросли на 0,65%.

Оптимізм щодо великих витрат на штучний інтелект підтримав ралі найцінніших компаній Волл-стріт, а індекс S&P 500 торгується біля рекордних максимумів.

"Ринок консолідує нещодавні прибутки і перебуває в стані певного утримання з кількома величезними каталізаторами протягом наступних тижня-двох, включаючи крайній термін дії мит 1 серпня і багато важливих прибутків "Великої сімки", - сказав Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційних стратегій Baird.

Інші акції великих технологічних компаній втратили позиції: Meta Platforms і Microsoft втратили близько 1%.

Акції RTX впали на 1,6% після того, як аерокосмічний і оборонний гігант постраждав від торгової війни Трампа, незважаючи на високий попит на його двигуни і післяпродажне обслуговування.

Акції Lockheed Martin впали майже на 11% після того, як їхній квартальний прибуток скоротився приблизно на 80%.

Торговельна політика США залишається головним пунктом невизначеності для інвесторів і компаній, оскільки наближається встановлений Трампом крайній термін - 1 серпня, коли багато країн мають досягти домовленостей з Білим домом.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що зустрінеться зі своїм китайським колегою наступного тижня, щоб обговорити продовження крайнього терміну, встановленого для мит на імпорт з Китаю до 12 серпня.

Інші торгові переговори, схоже, зайшли в глухий кут, оскільки оптимізм щодо проривної угоди з Індією слабшає, а чиновники ЄС зважують контрзаходи проти США.

S&P 500 піднявся на 0,06% і завершив сесію на позначці 6 309,62 пунктів.

Nasdaq знизився на 0,39% до 20 892,69 пунктів, а Dow Jones Industrial Average виріс на 0,40% до 44 502,44 пунктів.

Дев'ять з 11 галузевих індексів S&P 500 зросли, на чолі з сектором охорони здоров'я, який піднявся на 1,9%, за яким слідував сектор нерухомості, що зріс на 1,78%.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно високими - 18,8 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,7 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Акції Philip Morris впали на 8,43% після того, як прибуток за другий квартал виявився нижчим за очікування, оскільки поставки нікотинових пакетиків ZYN розчарували інвесторів.

Аналітики в середньому очікували, що компанії з індексу S&P 500 повідомлять про 7% зростання прибутку в другому кварталі, причому більшу частину цього прибутку забезпечили технологічні компанії-важковаговики, згідно з даними LSEG I/B/E/S.

Після змішаних економічних даних минулого тижня трейдери майже виключили зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США на засіданні наступного тижня. Згідно з інструментом CME FedWatch, вони вбачають близько 60% ймовірності зниження ставки у вересні.

В індексі S&P 500 емісії, що зростають, перевищують емісії, що падають, у співвідношенні 4,3 до 1.

Індекс S&P 500 досяг 21 нового максимуму і 1 нового мінімуму; індекс Nasdaq зафіксував 73 нових максимуми і 41 новий мінімум.
За матеріалами: investing.com
 

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