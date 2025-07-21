Єна зміцнюється, оскільки інвестори готуються до політичної невизначеності

Єна зміцнилася в понеділок після того, як правляча коаліція Японії втратила більшість у верхній палаті парламенту, а інвестори готуються до періоду політичного паралічу та неспокою на ринку в четвертій за величиною економіці світу напередодні закінчення терміну переговорів зі США щодо мит.

Японські ринки закриті на день, тому єна залишається індикатором занепокоєння інвесторів, а ранні торги свідчать про те, що результати виборів були в основному враховані ринками.

Єна зміцнилася до 148,46 за долар, але залишилася близько до 3,5-місячного мінімуму, досягнутого минулого тижня, оскільки інвестори турбуються про фінансові перспективи Японії. Єна трохи зміцнилася проти євро до 172,64 і проти фунта стерлінгів до 199,03.

Ліберально-демократична партія прем'єр-міністра Шігеру Ісіби отримала 47 місць, що менше 50 місць, необхідних для забезпечення більшості в верхній палаті, яка налічує 248 місць, на виборах, де половина місць була розіграна.

Хоча голосування не визначає безпосередньо, чи впаде адміністрація Ісіби, воно чинить політичний тиск на лідера, який також втратив контроль над більш впливовою нижньою палатою в жовтні.

Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia, сказала, що ринки, ймовірно, врахували набагато гірший результат для правлячої коаліції напередодні виборів і сумніваються, що єна зможе зберегти свою силу.

«Залишається незрозумілим, чи зможе Ісіба дійсно залишитися прем'єр-міністром... і що це означає для торгових переговорів Японії зі США. Тривала політична невизначеність буде негативно впливати на японські активи, включаючи ієну».

Результати виборів, хоча і не стали повним шоком для ринків, також збіглися з непростим періодом для країни, яка намагається до 1 серпня укласти угоду про мита з президентом США Дональдом Трампом.

Японські державні облігації (JGB) різко впали минулого тижня, що призвело до рекордного зростання дохідності 30-річних облігацій, а єна впала до багатомісячного мінімуму щодо долара США та євро.

Аналітики вважають, що якщо Ісіба піде у відставку, політична нестабільність може спонукати іноземних інвесторів продавати японські акції та єну.

Увага інвесторів зосереджена на глобальних митних залпах Трампа, а минулого тижня Financial Times повідомила, що президент США наполягає на введенні нових високих мит на товари Європейського Союзу.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив у неділю, що він впевнений, що США зможуть укласти торговельну угоду з Європейським Союзом, але зазначив, що 1 серпня є жорстким терміном для введення мит.

Курс євро знизився на 0,12% до 1,16165 долара, а курс фунта стерлінгів склав 1,13417 долара. Індекс долара, який вимірює курс долара щодо шести інших валют, склав 98,352.

Європейський центральний банк має зібратися на засіданні цього тижня і, як очікується, збереже ставки на незмінному рівні після низки знижень, тоді як увага інвесторів прикута до того, чи піддасться Федеральний резерв тиску Трампа щодо зниження процентних ставок.

Минулого тижня Трамп, здавалося, був близький до того, щоб звільнити голову ФРС Джерома Пауелла, але відступив, зважаючи на можливі наслідки для ринку. Очікується, що центральний банк США збереже ставки без змін на засіданні в липні.

Трейдери враховують зниження ставок у жовтні, але ймовірність другого зниження ставок цього року ще не повністю врахована.

Новозеландський долар подешевшав на 0,18% до 0,5951 долара після того, як річна споживча інфляція прискорилася у другому кварталі, але залишилася нижче прогнозів економістів, що змусило ринки підвищити ймовірність зниження ставок наступного місяця з огляду на загальну економічну слабкість.

У криптовалютах біткойн подешевшав на 1% до 116 939 доларів, залишившись нижче рекордного рівня 123 153 доларів, досягнутого минулого тижня.