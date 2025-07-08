ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.07.25

"Це чиста маніпуляція і зриває наші зобовʼязання по МВФ та ЄС. Зроблено всім урядом одноголосно по вказівці ОП і особисто Зеленського. Тому що обраний кандидат від НАБУ для них є ризик викриття всіх схем, які ті набудували", - прокоментував Железняк рішення уряду у Telegram.