ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.07.25
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 7 липня 2025 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
Cтрах. компаній
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерез.
|01.07.24
|1640736.69
|677605.69
|712360.05
|158746.93
|17771.37
|539.00
|58446.88
|33038.14
|01.08.24
|1665786.27
|677605.69
|723315.83
|169407.70
|18098.24
|626.43
|63686.20
|31144.42
|02.09.24
|1678378.71
|677605.69
|733115.31
|172452.02
|20276.93
|724.57
|67478.11
|27003.01
|01.10.24
|1727832.34
|677605.69
|780271.74
|173111.78
|29707.36
|771.71
|71181.36
|24890.06
|01.11.24
|1761461.04
|677605.69
|822264.15
|147096.17
|19959.90
|771.71
|70485.89
|23277.53
|02.12.24
|1806497.46
|677605.69
|869925.23
|142468.44
|19520.99
|686.84
|73051.54
|23238.72
|01.01.25
|1861468.52
|677605.69
|885624.05
|178072.04
|19845.00
|700.60
|78503.00
|21118.13
|03.02.25
|1853253.43
|677605.69
|878551.52
|178397.13
|19633.90
|412.87
|77397.93
|21254.37
|03.03.25
|1837646.06
|676621.59
|854108.66
|186171.67
|17982.83
|412.87
|82524.64
|19823.80
|01.04.25
|1834127.79
|676621.59
|857664.49
|173878.96
|18906.11
|424.15
|85535.27
|21097.27
|01.05.25
|1819670.35
|675021.59
|849304.82
|172492.65
|18252.22
|607.21
|85067.88
|18923.98
|02.06.25
|1850408.28
|672521.59
|852489.59
|190880.77
|19034.95
|607.21
|94962.78
|19911.38
|06.06.25
|1836827.57
|672521.59
|849408.71
|183281.70
|18362.08
|529.87
|93433.70
|19289.91
|09.06.25
|1836577.52
|672521.59
|848424.92
|183374.43
|18351.28
|529.87
|94091.65
|19283.77
|10.06.25
|1836875.70
|672521.59
|847897.63
|183521.15
|18363.75
|529.87
|94594.61
|19447.09
|11.06.25
|1837130.51
|672521.59
|847294.95
|184073.07
|18451.33
|529.87
|94979.65
|19280.03
|12.06.25
|1845944.62
|672521.59
|853215.99
|185509.29
|18745.76
|529.87
|95501.34
|19920.78
|13.06.25
|1846300.38
|672521.59
|852895.09
|185807.38
|18801.04
|529.87
|95818.52
|19926.88
|16.06.25
|1845934.01
|672521.59
|852638.43
|185647.92
|18783.80
|529.87
|95948.77
|19863.63
|17.06.25
|1846400.31
|672521.59
|852935.69
|185504.84
|18807.29
|529.87
|96232.91
|19868.12
|18.06.25
|1846352.80
|672521.59
|852378.35
|185791.75
|18845.13
|529.87
|96463.77
|19822.33
|19.06.25
|1831491.84
|672521.59
|845321.73
|184011.74
|18575.22
|520.37
|91059.14
|19482.03
|20.06.25
|1831607.43
|672521.59
|842734.80
|184999.38
|18607.45
|520.37
|92836.26
|19387.58
|23.06.25
|1840470.67
|672521.59
|842461.82
|185790.02
|18601.57
|520.37
|93237.75
|19488.40
|24.06.25
|1821596.61
|672521.59
|841801.42
|185477.35
|18597.52
|520.37
|93559.66
|20118.70
|25.06.25
|1832720.38
|672521.59
|842403.45
|184802.65
|18693.22
|520.37
|93755.06
|20024.03
|26.06.25
|1838967.10
|672521.59
|847940.88
|185176.41
|18781.52
|520.37
|94039.10
|19987.22
|27.06.25
|1838978.09
|672521.59
|848136.01
|184846.18
|18818.90
|520.37
|93936.35
|20198.69
|30.06.25
|1839217.87
|672521.59
|847199.19
|185870.51
|18885.58
|520.37
|94133.23
|20087.39
|01.07.25
|1839709.01
|672521.59
|847436.88
|186126.11
|18948.61
|520.37
|94327.61
|19827.84
|02.07.25
|1840095.04
|672521.59
|847600.18
|186311.50
|18971.18
|520.37
|94479.39
|19690.83
|03.07.25
|1846890.55
|672521.59
|853684.82
|186508.17
|19044.92
|520.37
|94980.65
|19630.01
|04.07.25
|1846692.89
|672521.59
|853330.44
|186488.43
|19038.48
|520.37
|95119.67
|19673.90
|07.07.25
|1846682.72
|672521.59
|852951.38
|186409.09
|19069.49
|520.37
|95290.28
|19920.52
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ
на 7 липня - 41,7341 грн.