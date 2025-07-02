Мінфін розмістив ОВДП на ₴7,2 мільярда

Міністерство фінансів України 1 липня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму 7,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП:

* 952 млн грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року,

* 1,1 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року,

* 5,1 млрд грн під 17,8% з погашенням через 3,5 року.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 79* 80 81 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000235865 Первинне

розміщення UA4000236228 Дорозміщення

UA4000235782 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 01.07.2025 01.07.2025 01.07.2025 Дата оплати за придбані облігації 02.07.2025 02.07.2025 02.07.2025 Дата оплати відсотків 17.09.2025 10.09.2025 03.12.2025 Дата оплати відсотків 18.03.2026 11.03.2026 03.06.2026 Дата оплати відсотків 16.09.2026 09.09.2026 02.12.2026 Дата оплати відсотків 10.03.2027 02.06.2027 Дата оплати відсотків 01.12.2027 Дата оплати відсотків 31.05.2028 Дата оплати відсотків 29.11.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 89.00 Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 17.80 Термін обігу (днів) 441 616 1 246 Дата погашення 16.09.2026 10.03.2027 29.11.2028 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 910 258 000 1 088 656 000 7 334 810 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 910 258 000 1 088 656 000 5 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 10 032 037 000 1 088 656 000 12 495 243 000 Кількість поданих заявок, шт. 25 10 12 Кількість задоволених заявок, шт. 25 10 12 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 17.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.10 17.70 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Надходження до бюджету 952 480 845.21 1 145 026 607.68 5 066 027 507.03 * - військові облігації Дані: Мінфін України



