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Артур Еш
Мінфін розмістив ОВДП на ₴7,2 мільярда
Міністерство фінансів України 1 липня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,2 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму 7,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП:
* 952 млн грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року,
* 1,1 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року,
* 5,1 млрд грн під 17,8% з погашенням через 3,5 року.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|79*
|80
|81
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000235865
|Первинне
розміщення UA4000236228
|Дорозміщення
UA4000235782
|Номінальна вартість
|1 000
|1 000
|1 000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|01.07.2025
|01.07.2025
|01.07.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|02.07.2025
|02.07.2025
|02.07.2025
|Дата оплати відсотків
|17.09.2025
|10.09.2025
|03.12.2025
|Дата оплати відсотків
|18.03.2026
|11.03.2026
|03.06.2026
|Дата оплати відсотків
|16.09.2026
|09.09.2026
|02.12.2026
|Дата оплати відсотків
|10.03.2027
|02.06.2027
|Дата оплати відсотків
|01.12.2027
|Дата оплати відсотків
|31.05.2028
|Дата оплати відсотків
|29.11.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.75
|85.50
|89.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.35
|17.10
|17.80
|Термін обігу (днів)
|441
|616
|1 246
|Дата погашення
|16.09.2026
|10.03.2027
|29.11.2028
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|910 258 000
|1 088 656 000
|7 334 810 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|910 258 000
|1 088 656 000
|5 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|10 032 037 000
|1 088 656 000
|12 495 243 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|25
|10
|12
|Кількість задоволених заявок, шт.
|25
|10
|12
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|17.80
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.10
|17.70
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|17.80
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.10
|17.80
|Надходження до бюджету
|952 480 845.21
|1 145 026 607.68
|5 066 027 507.03
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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