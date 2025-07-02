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Мінфін у III кв.-2025 тричі запропонує доларові ОВДП і раз - у євро зі збільшеним до 1,5 року терміном обігу
Міністерство фінансів України, яке в першому півріччі 2025 року обмежило кількість аукціонів із розміщення валютних облігацій внутрішньої держпозики через значне зовнішнє фінансування, продовжить таку політику і в третьому кварталі 2025 року.
Згідно з графіком розміщення ОВДП, опублікованим на сайті Мінфіну, загалом планується провести чотири аукціони: 29 липня, 19 серпня та 23 вересня - із розміщення доларових облігацій, 2 вересня - облігацій у євро.
На відміну від першого півріччя, коли Мінфін пропонував валютні облігації з терміном обігу 11-13 міс., у третьому кварталі його буде збільшено до 1,5-1,6 року.
Щодо гривневих ОВДП, то, згідно з графіком, Мінфін продовжить щовівторка проведити по три аукціони із продажу паперів із погашенням через 1,2-1,4 року, 1,9-2,0 року та 3,5-3,6 року.
Міністр фінансів Сергій Марченко на початку року зазначав, що Мінфін намагатиметься стабілізувати обсяг запозичень на внутрішньому ринку, щоб він міг забезпечити погашення раніше випущеного боргу, адже потенціал цього ринку з погляду фінансування дефіциту практично вичерпано.
Але в червні уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 2025 рік на 400,5 млрд грн, з яких 250 млрд грн планується забезпечити за рахунок збільшення чистих запозичень на внутрішньому ринку. Передбачено наростити обсяг розміщення ОВДП на 184,9 млрд грн - до 764,1 млрд грн й одночасно скоротити обсяги виплат за ними на 65,1 млрд грн - до 496,9 млрд грн.
У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП - 638,4 млрд грн
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