Обсяг іпотечного кредитування в Україні в квітні зріс на 5,1% до березня - НБУ

Банки України в квітні 2025 року видали 458 іпотечних кредитів на суму 834,8 млн грн, що на 5,1% більше, ніж у березні, коли було видано 427 кредитів на 689,4 млн грн, свідчать результати щомісячного опитування Національного банку України (НБУ).

"Якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.", - прокоментував результати Нацбанк.

Згідно із даними центробанку, порівняно з квітнем 2024 року обсяг виданих кредитів зменшився на майже вдвічі.

Як уточнює НБУ, з 38 опитаних банків іпотечні кредити в березні видавали 11 фінустанов.

Більшість угод укладали на первинному ринку житла: 261 у квітні на суму 492,2 млн грн проти 232 у лютому на суму 436,5 млн грн.

На вторинному ринку житла було укладено 197 угод на 342,5 млн грн, тоді як в березні кількість угод становила 195 на загальну суму у 358,1 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка в квітні фактично не зросла - 8,01% річних із 8,00% у лютому.

Дані опитування свідчать, що найбільше кредитів у квітні видано в Києві та Київській області - 259 на 511,9 млн грн (34,5% загального обсягу). Далі йдуть: Львівська область - 26 кредитів на 48,8 млн грн, Івано-Франківська - 17 на 30,8 млн грн та Дніпропетровська область - 16 на 28,9 млн грн.